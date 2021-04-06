Резников рассказал о возможности масштабного наступления России

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Алексей Резников оценил возможность масштабного военного наступления России на Украину. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".

Военные РФ

По его словам, шансы на том, что россияне начнут масштабное наступление — минимальные, так как Кремль ведет против Украины гибридную войну, а угрозы нападения являются частью информационной войны. Он отметил, что информацией об эскалации конфликта в Москве хотят привлечь к себе внимание, чтобы заставить крупных игроков на международной арене вести с ними диалог.

Министр сказал, что весь мир знает о том, что Россия является страной-агрессором и стороной конфликта, а никаким не посредником, каким она пытается себя преподнести.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредников в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года, когда после проведения незаконного "референдума", который не признала Украина и международное сообщество, глава Кремля Владимир Путин, вопреки всем нормам международного права, подписал указ о "присоединении" полуострова к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский, Меркель и Макрон проведут переговоры без Путина.

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