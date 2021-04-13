logo
Русский Українська

BTC/USD

62575.92

ETH/USD

2211.98

LTC/USD

265.14

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Резников рассказал, что будет в случае масштабного нападения России
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников рассказал, что будет в случае масштабного нападения России

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о последствиях масштабной агрессии России

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма Алексей Резников рассказал, что будет в случае масштабной военной агрессии со стороны России. Об этом он сообщил в интервью изданию "BBC".

Резников рассказал, что будет в случае масштабного нападения России

Алексей Резников

По его словам, большинство украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках, а сценарий 2014 года, когда были оккупированы Крым и часть Донбасса никогда не повторится. Министр отметил, что через фронт прошло около полумиллиона украинцев, который смогут стать потенциалом нашей армии. 

Также Резников заявил, что в случае масштабного нападения России Украина получит поддержку от западных партнеров, которая будет неудобной для Кремля, а последствия таких действий для Москвы будут очень тяжелыми. Он отметил, что руководители России являются прагматичными и умными людьми, которые должны понимать невыгодность войны.

Чиновник подчеркнул, что ущерб для России от санкций и других форм международного давления в случае нападения на Украину будет непоправимым. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чего Зеленский ожидает от Байдена.

Читайте также, зачем Путин угрожает Украине войной. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/russian/features-56680068
Теги:
comments

Обусуждения

Влад

сегодня, 12:38

Кого хочуть налякати ці тупі кацапоморді мацкалі металобрухтом 70 років минулого століття...??? Початок відкритої війни з УКРАЇНОЮ це довгоочікуваний кінець поневолених НАРОДІВ ссср комуно-фашиської рашки...!!! Рашку почнуть розривати усі поневолені народи КАВКАЗУ та АЗІЇ, а центральна Сибір та Далекий Схід буде захоплено КИТАЄМ, як споконвічні землі...!!! Так, що залишиться тупим кацапомордим мацкалям, переховуватися та здихати у своїх голодних та холодних мухосранськах Уралу де їх потім знищуть до останнього або зроблять рабами 21 століття....!!

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ