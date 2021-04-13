Резников рассказал, что будет в случае масштабного нападения России

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма Алексей Резников рассказал, что будет в случае масштабной военной агрессии со стороны России. Об этом он сообщил в интервью изданию "BBC".

Алексей Резников

По его словам, большинство украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках, а сценарий 2014 года, когда были оккупированы Крым и часть Донбасса никогда не повторится. Министр отметил, что через фронт прошло около полумиллиона украинцев, который смогут стать потенциалом нашей армии.

Также Резников заявил, что в случае масштабного нападения России Украина получит поддержку от западных партнеров, которая будет неудобной для Кремля, а последствия таких действий для Москвы будут очень тяжелыми. Он отметил, что руководители России являются прагматичными и умными людьми, которые должны понимать невыгодность войны.

Чиновник подчеркнул, что ущерб для России от санкций и других форм международного давления в случае нападения на Украину будет непоправимым.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

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