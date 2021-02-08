logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.02.2021

BTC/USD

39359.37

ETH/USD

1657.38

LTC/USD

153.23

НБУ 08.02.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В России жестко раскритиковали Навального из-за Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В России жестко раскритиковали Навального из-за Украины

На митингах не было требования остановить войну в Украине

сегодня, 12:25
Автор:

Гриниченко Дима

Известный российский политик и лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский жестко раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за популизм, разжигание социальной розни и отсутствие четкой позиции по поводу Украины. Об этом Явлинский написал на своем сайте в статье "Без путинизма и популизма".

В России жестко раскритиковали Навального из-за Украины

Навальный. Фото: РБК

В частности, политик обвинил Навального в том, что его политика несовместима с жизнью без репрессий и страха. Явлинский заявил, что Навальный является популистов и националистом, напомнив, что тот участвовал в "русских маршах".

Также политик сказал, что расследования Навального о разоблачениях коррупции чиновников направлены только на разжигание примитивной социальной розни.

Он обвинил окружение Навального в том, что их не интересуют судьбы людей, которых они призвали выйти на улицы, а те оказались в тюрьме. 

Также Явлинский залив, что на митингах не было четких требований с призывами освободить политических заключенных и остановить войну в Украине, а все было сосредоточено только на личности самого Навального.

2 февраля суд в Москве приговорил Алексея Навального к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы, заменив условный срок на реальный. 

Летом 2020 года Навальный был отравлен ядом "Новичок" и вывезен на лечение в Германию, где провел несколько месяцев. В конце января 2021 года он вернулся в Россию, где был арестован прямо в аэропорту.

Его приговорили к реальному сроку по делу об оскорблении ветерана. Заключение Навального вызвало волну протестных митингов на территории России, которые не дали результатов. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кулеба назвал условие для подачи воды в Крым

Читайте также, будут ли выносить вопрос Донбасса на референдум.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ