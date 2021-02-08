В России жестко раскритиковали Навального из-за Украины

Известный российский политик и лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский жестко раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за популизм, разжигание социальной розни и отсутствие четкой позиции по поводу Украины. Об этом Явлинский написал на своем сайте в статье "Без путинизма и популизма".

Навальный. Фото: РБК

В частности, политик обвинил Навального в том, что его политика несовместима с жизнью без репрессий и страха. Явлинский заявил, что Навальный является популистов и националистом, напомнив, что тот участвовал в "русских маршах".

Также политик сказал, что расследования Навального о разоблачениях коррупции чиновников направлены только на разжигание примитивной социальной розни.

Он обвинил окружение Навального в том, что их не интересуют судьбы людей, которых они призвали выйти на улицы, а те оказались в тюрьме.

Также Явлинский залив, что на митингах не было четких требований с призывами освободить политических заключенных и остановить войну в Украине, а все было сосредоточено только на личности самого Навального.

2 февраля суд в Москве приговорил Алексея Навального к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы, заменив условный срок на реальный.

Летом 2020 года Навальный был отравлен ядом "Новичок" и вывезен на лечение в Германию, где провел несколько месяцев. В конце января 2021 года он вернулся в Россию, где был арестован прямо в аэропорту.

Его приговорили к реальному сроку по делу об оскорблении ветерана. Заключение Навального вызвало волну протестных митингов на территории России, которые не дали результатов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кулеба назвал условие для подачи воды в Крым.

Читайте также, будут ли выносить вопрос Донбасса на референдум.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!