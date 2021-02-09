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Резников поддержал Кравчука по поводу обстрелов на Донбассе: "Имеем право"

Он сослался на 51 статью устава ООН

сегодня, 15:00
Автор:

Гриниченко Дима

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал слова главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука, о том, что украинские военные должны зеркально отвечать на обстрелы со стороны боевиков. Об этом Резников сообщил в интервью изданию "НВ".

Резников поддержал Кравчука по поводу обстрелов на Донбассе: "Имеем право"

Война на Донбассе. Фото: Цензор

По словам Резникова, первый президент Украины Леонид Кравчук говорил о статье 51 Устава Организации объединенных наций, когда заявлял о том, что украинские военные должны симметрично реагировать на обстрелы со стороны боевиков.

Он отметил, что 51 статья гласит о том, что каждое государство имеет право на то, чтобы вести самооборону. Резников сказал, что если наши военные на фронте будут видеть необходимость самообороны, то будут пользоваться именно этой статьей.

Вице-премьер также сказал, что в последнее время на линии фронта обостряется ситуация и нарушается режим тишины, который фиксируется миссией ОБСЕ.

В недавнем комментарии глава украинской делегации Леонид Кравчук сказал, что украинские военные должны стрелять в ответ, если существует угроза со стороны боевиков. 

Кравчук возглавляет украинскую делегацию в ТКГ с июля 2020 года. Он заменил на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму, который был главой делегации с 2015 по 2018 и с 2019 по 2020 годы. 

Алексей Резников возглавляет министерство по вопросам возвращения оккупированных территорий с марта 2020 года. Также с сентября 2019 года он представляет Украину в минской ТКГ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет роль США в решении войны на Донбассе.

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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/aleksey-reznikov-intervyu-s-vice-premerom-gde-i-kogda-slushat-radio-nv-50140426.html?utm_content=set_lang
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