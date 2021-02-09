Резников поддержал Кравчука по поводу обстрелов на Донбассе: "Имеем право"

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал слова главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука, о том, что украинские военные должны зеркально отвечать на обстрелы со стороны боевиков. Об этом Резников сообщил в интервью изданию "НВ".

Война на Донбассе. Фото: Цензор

По словам Резникова, первый президент Украины Леонид Кравчук говорил о статье 51 Устава Организации объединенных наций, когда заявлял о том, что украинские военные должны симметрично реагировать на обстрелы со стороны боевиков.

Он отметил, что 51 статья гласит о том, что каждое государство имеет право на то, чтобы вести самооборону. Резников сказал, что если наши военные на фронте будут видеть необходимость самообороны, то будут пользоваться именно этой статьей.

Вице-премьер также сказал, что в последнее время на линии фронта обостряется ситуация и нарушается режим тишины, который фиксируется миссией ОБСЕ.

В недавнем комментарии глава украинской делегации Леонид Кравчук сказал, что украинские военные должны стрелять в ответ, если существует угроза со стороны боевиков.

Кравчук возглавляет украинскую делегацию в ТКГ с июля 2020 года. Он заменил на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму, который был главой делегации с 2015 по 2018 и с 2019 по 2020 годы.

Алексей Резников возглавляет министерство по вопросам возвращения оккупированных территорий с марта 2020 года. Также с сентября 2019 года он представляет Украину в минской ТКГ.

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