"Реакция будет жесткой": в ТКГ прокомментировали гибель четырех украинских военных

26 марта украинская армия понесла значительные боевые утраты в Донецкой области. После обстрела российскими боевиками погибло четверо бойцов ВСУ. Реакция украинской стороны обязана быть жесткой. О такой позиции советника отечественной делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Алексея Арестовича сообщает "УНИАН".



В ТКГ отреагировали на смерть украинских военных. Фото из открытых источников

Как рассказал Арестович, происходящее постоянно мониторили наблюдатели международной миссии ОБСЕ. Однако российские оккупанты не прекратили обстрелы даже после информации о гибели украинских военных.

Предварительные данные, за словами Алексея Арестовича, указывают на то, что украинская армия пыталась пресечь попытки противника использовать запрещенное оружие. Огонь оккупантов прерывали не менее 9 раз, что не помешало им нанести нашим военнослужащим значительные утраты.

Советник украинской делегации в ТКГ предполагает, что на подобные провокации со стороны России наше правительство будет жестко и оперативно реагировать. При этом украинцы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, дабы иметь полную картину. Также Арестович считает, что мы можем рассчитывать на поддержку иностранных партнеров.

Последние слова Арестовича уже подтверждены. Одной из первых на гибель четырех украинских воинов отреагировала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Дипломат заметила, что новость повергла ее в ужас, а также призвала Россию придерживаться режима прекращения огня.

З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя — це вже забагато. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 26, 2021

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что весеннее обострение на Донбассе прогнозировали некоторые эксперты. Помимо прочего политтехнолог Александр Курбан предупреждал о возможном увеличении количества обстрелов отечественных позиций боевиками. Детально о причине такой позиции можно узнать на портале "Комментарии".

Также журналисты анализировали возможность "Нормандской четверки" договориться о полном прекращении огня на оккупированном Донбассе. По словам эксперта, Украине следует обсуждать любые сценарии по прекращению огня с обществом, дабы заручиться поддержкой хотя бы одного из них. Это может помочь нашему правительству выглядеть убедительно при переговорах.

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