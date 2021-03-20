Полное прекращение огня на Донбассе: чего ждать в ближайшее время

Политические советники лидеров государств "Нормандской четверки" пытались договориться о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе. Какова вероятность, что ситуация стабилизируются? Чего ждать Донбассу в ближайшее время?

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина обращает внимание, что имеет место попытка как-то оживить буксующий переговорный процесс, призвать РФ вернуться к режиму тишины. Но прогноз – пессимистичен.

"Думаю, в Офисе президента прекрасно понимают, что РФ не будет согласна вернуться к режиму тишины. Потому не прогнозирую улучшения ситуации на фронте. Эскалация, скорее всего, будет оставаться минимум на нынешнем — достаточно высоком — уроне. Который уже нельзя называть режимом тишины", — отмечает Мария Золкина.

Она поясняет, что нужно учитывать общую ситуацию, общий расклад.

"Идут достаточно жесткие меседжи от американского президента в сторону России. Мы видим консолидированную позицию мировых лидеров. Недавно было заявление министров иностранных дел "Большой семерки" касательно того, что РФ ответственна за агрессию против Украины, что никто не считает ее посредником в конфликте. Также была высказана поддержка новой идее украинского руководства касательно создания Крымской платформы. То, что ранее не обсуждалось за столом переговоров — вопрос Крыма — теперь на повестке дня. И ключевые запад государства дали четкий меседж РФ, что вопрос Крыма не будет забыт, — подчеркивает аналитик. — Плюс — Кремль недоволен, что Украина не идет у нее на поводу по вопросу Донбасса, что вводятся санкции против Медведчука. И потому в традиционной для себя манере Россия пытается через обострение на фронте принудить украинскую сторону к уступкам. Но добиться этого не может".

А потому, отмечает Мария Золкина, ни о каком полноценном возврате к режиму тишины речи быть не может.

Режим полного прекращения огня не действенен без конкретной стратегической договоренности о глобальном решении вопроса деоккупации Восточных территорий Украины. В этом уверен заместитель директора Украинского института будущего Евгений Мироненко.

"Мне не совсем известны планы по Стратегии деоккупации Крыма в общей плоскости деоккупации всех территорий нашего государства. Насколько ставится этот вопрос в общей плоскости? Поскольку проблема глобальная — одна. Деоккупация Крыма и деоккупация территорий Востока Украины, конечно, могут идти отдельными путями. Но эти пути должны быть вписаны в единый стратегический план со стороны Украины. Представители нашего государства на переговорах должны его иметь и продвигать", — отмечает Евгений Мироненко, подчеркивая необходимость существования в Украине единого центра принятия решений по данному вопросу.

По словам эксперта, пока не известно об утвержденных на государственном уровне рабочих сценариях по деоккупации временно оккупированных территорий Украины, которые мы могли бы предложить в формате "Нормандской четверки".

"Конечно, надо понимать, что представители РФ для нас не партнеры в данном вопросе, а сторона вооруженной агрессии. Поэтому стоит сосредоточиться на работе с представителями Германии и Франции. Если же у нашей страны есть соответствующие сценарии, о которых мы не знаем, то их следует все же обсуждать с обществом. И получить преимущественную поддержку одного из них, что дало бы возможность Украине выглядеть монолитно и убедительно во время переговоров. К сожалению, я пока такого не наблюдаю. Поэтому пока нет позитивных ожиданий для нашей страны от данных переговоров", — резюмирует Евгений Мироненко.

Напомним, спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал переброску вооруженных сил на линию фронта на Донбассе и рассказал, является ли это подготовкой к боевым действиям.

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