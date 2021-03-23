Эксперт заявил о возможном обострении ситуации на Донбассе

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан прогнозирует обострение ситуации в зоне ООС уже весной с вероятностью 60-70%. Об этом он рассказал изданию "Комментарии".

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Курбан напомнил, что американские аналитические центры "Council on Foreign Relations" и "Center for Preventive Action" в своем совместном ежегодном прогнозе отметили, что в середине 2021 года возможно серьезное обострение, которое может привести к активной фазе военного противостояния. Кроме того, в феврале уже этого года Служба внешней разведки Эстонии, отметила возможность использования Кремлем Беларуси как возможного плацдарма для наступления на Украину и страны Балтии.

По словам эксперта, анализ реальной ситуации свидетельствует о том, что в самое ближайшее время можно ожидать ситуативного обострения на отдельных участках фронта на Донбассе.

"Возможно, увеличится количество обстрелов. Для прогнозирования более серьезных боевых действий пока нет оснований, — считает эксперт. — По данным украинской разведки, общая численность 1-го и 2-го Армейских корпусов "ЛДНР", а по факту подразделений Южного военного округа ВС РФ, на сегодня составляет 35,5 тысячи военнослужащих (480 танков, 848 БТР, 750 артсистем, 208 РСЗО). С такими силами идти в наступление против 40,1 тыс. бойцов группировки ВСУ в зоне ООС бессмысленно. Следовательно, большая война может быть только после серьезного пополнения российских сил в Донбассе. А этого пока не предвидится. Наступать на Украину широким фронтом с севера и востока, со стороны Беларуси, Сумской и Харьковской области также не представляется возможным в настоящий момент, по политическим мотивам".

Александр Курбан подчеркивает, что для большой войны с Украиной, которая имеет армию около 200 тыс. военнослужащих, Россия должна подготовить ударную группировку не менее 600 тысяч, а лучше около 1 млн. человек. По его словам, таких возможностей у Кремля сейчас нет. Своей армии РФ едва хватает, чтоб закрыть собственную границу, которая по периметру имеет протяженность в 60,9 тыс. км.

"Максимум, что может сегодня позволить себе Путин в войне с Украиной, это громкую провокацию на границе с артиллерийскими ударами по украинской территории, как это было летом 2014 года. Возможно точечные удары авиации. И это пока всё", — уверяет эксперт.

Ранее в правительстве рассказали, ожидается ли полномасштабное наступление России на Донбасс.

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