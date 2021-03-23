Эксперт заявил о возможном обострении ситуации на Донбассе

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Таисия Ерохина
Политтехнолог,
эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM"
Александр Курбан прогнозирует обострение ситуации в зоне ООС уже весной с
вероятностью 60-70%. Об этом он рассказал
изданию "Комментарии".
Фото из открытых источников
Курбан напомнил,
что американские аналитические центры "Council on Foreign Relations"
и "Center for Preventive Action" в своем совместном ежегодном
прогнозе отметили, что в середине 2021 года возможно серьезное обострение,
которое может привести к активной фазе военного противостояния. Кроме того, в
феврале уже этого года Служба внешней разведки Эстонии, отметила возможность
использования Кремлем Беларуси как возможного плацдарма для наступления на
Украину и страны Балтии.
По словам
эксперта, анализ реальной ситуации свидетельствует о том, что в самое ближайшее
время можно ожидать ситуативного обострения на отдельных участках фронта на
Донбассе.
Александр Курбан подчеркивает, что для большой войны с Украиной, которая имеет армию около 200 тыс. военнослужащих, Россия должна подготовить ударную группировку не менее 600 тысяч, а лучше около 1 млн. человек. По его словам, таких возможностей у Кремля сейчас нет. Своей армии РФ едва хватает, чтоб закрыть собственную границу, которая по периметру имеет протяженность в 60,9 тыс. км.
Ранее в
правительстве рассказали, ожидается ли полномасштабное
наступление России на Донбасс.
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