Украина-Китай: как строим экономические отношения и быть ли безвизу

У Президента Украины Владимира Зеленского состоялась очередная "высокая" телефонная беседа. На этот раз диалог строился с главой Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. "Комментарии" попросили экспертов оценить нынешнее состояние украино-китайских отношений.



Украина может получить безвиз с Китаем. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Отметим, что во время разговора лидеров держав украинская сторона назвала Китаем главным торгово-экономическом партнером, а также якобы договорилась о вероятном безвизовом режиме между странами. Специалисты рассказали, какие перспективы нам рисует подобное сотрудничество и как на это может повлиять американо-китайское противостояние.

"Любой украинский президент неминуемо обращает внимание на Китай"

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей акцентирует, что Китай — сильный игрок в мире. И развитие отношений с ним — важная часть внешней политики любой страны. Украина тут не исключение.

"Значение КНР для нашей страны подтверждают и цифры взаимной торговли: украинский экспорт в Китай и наоборот — растет. Преимущество китайской модели сотрудничества — Пекин не требует политических изменений или реформ в странах-партнерах. Его интересует исключительно устойчивость власти, независимо даже от формы правления. Поэтому Китай спокойно работает как с европейскими демократиями (ЕС зависит от Китая по более 700 категориям товаров, некоторые — критически важные), так и с российско-белорусскими диктаторами и даже с африканскими вождями", — отмечает эксперт.

По его словам, преимущество Украины для Китая: большие размеры, "непаханое поле" инфраструктурных проектов, а также ассоциация с ЕС (что дает доступ на европейский рынок).

"Очевидный же минус Украины для китайцев — наше политическое непостоянство и метания. Да и действительно крупномасштабных проектов предложить Китаю Украина не может, — говорит Игорь Соловей. — А то, что предлагает, потом может рухнуть в любой момент: можно вспомнить проекты при Януковиче, а из последнего — "МоторСіч"".

Любой украинский президент неминуемо обращает внимание на Китай — как дополнительный (но не альтернативный) финансовый, торговый и инвестиционный ресурс, подчеркивает руководитель "Агентства международных исследований". И никто, по его мнению, не вправе требовать от Киева перестать смотреть в сторону Пекина — пока не появится разумная альтернатива. Ведь даже американские СМИ пару лет назад писали, что Украина должна войти в ЕС на китайские деньги, напоминает Игорь Соловей.

"А разговор Владимира Зеленского с Си Цзиньпином — больше протокольно-церемониальный, он не повлечет каких-либо последствий немедленно. Это больше сигнал: старания новых властей в Киеве Китай увидел, можем начинать работать. И дальше только от украинских властей зависит насколько успешно и грамотно они смогут использовать планы Китая в интересах развития нашей страны", — резюмирует Игорь Соловей.

"Ни одна другая страна в мире не может дать Украине, сколько может дать Китай"

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает позитивным сам факт того, что наконец-то состоялся контакт на наивысшем уровне между Украиной и ее торговым партнёром номер один.

"Удивляет лишь то, что это случилось насколько поздно, — говорит эксперт. — Кроме того, ещё в феврале 2021 года Офис президента анонсировал азиатское турне Зеленского, в котором Пекин должен был бы стать первой остановкой. Но в последнее время эта тема как-то по-тихому ушла с радаров. И это прискорбно".

Вадим Трюхан уверен, что перспективы развития двусторонних отношений между Украины и КНР — огромны.

"Ни одна другая страна в мире не может дать Украине, сколько может дать Китай. И речь не о какой-то финансовой помощи, и даже не о дешевых кредитах. Китай — это технологический гигант и инвестор номер один в мире. И его роль чем далее, тем больше будет возрастать", — прогнозирует эксперт.

Также он напоминает, что в последние годы для Китая своеобразным хабом для продвижения себя в Европу была Беларусь. Но конфетный период с этой страной заканчивается бесславно.

"Во-первых, против Беларуси ЕС ввёл беспрецедентно жёсткие экономические санкции. А во-вторых, Минск быстрыми темпами теряет свою суверенность, став протекторатом России. То есть, центр принятия решений смещается из Минска в Москву, — поясняет Вадим Трюхан. — Понимая это, китайцы ищут замену. И мы должны воспользоваться представившимся шансом".

Вместе с тем, подчеркивает эксперт, Зеленскому и его команде нужно четко понимать все те вызовы, которые несёт с собой активизация двусторонних отношений с Китаем.

"Решения Киева в этом треке должны быть насколько выверенными, чтобы у наших западных партнеров не возникло никаких претензий к Украине, — считает Вадим Трюхан. — При условии профессиональных действий, Украине под силу выстроить многоуровневые взаимовыгодные стратегические отношения с Китаем практически во все сферах, начиная от агропромышленного комплекса и заканчивая высокотехнологичными сферами".

Эксперт также отмечает, что Китай — не та страна, которая не замечает деталей. А потому истории а-ля "Мотор Сич" и дерибан многомиллиардного китайского кредита Государственной продовольственной зерновой корпорацией должны остаться в прошлом.

"Плюс кадровая политика. Вакансию Посла Украины в Китае нужно немедленно заполнить. Возглавлять украинское Посольство в Пекине должен высококлассный дипломат-тяжеловес. И такие люди в Украине есть", — уверен Вадим Трюхан.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты расценивают заявление главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о схожести принципов их партии и коммунистического режима Китая. Подробности — в нашем материале.

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