Украина-Китай: как строим экономические отношения и быть ли безвизу

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Вечканова Елена
У Президента Украины Владимира Зеленского
состоялась очередная "высокая" телефонная беседа. На этот раз диалог
строился с главой Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. "Комментарии"
попросили экспертов оценить нынешнее состояние украино-китайских отношений.
Украина может получить безвиз с Китаем. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Отметим, что во время разговора лидеров держав
украинская сторона назвала Китаем главным торгово-экономическом партнером, а
также якобы договорилась о вероятном безвизовом режиме между странами. Специалисты
рассказали, какие перспективы нам рисует подобное сотрудничество и как на это
может повлиять американо-китайское противостояние.
Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей акцентирует, что Китай — сильный игрок в мире. И развитие отношений с ним — важная часть внешней политики любой страны. Украина тут не исключение.
По его словам, преимущество Украины для Китая:
большие размеры, "непаханое поле" инфраструктурных проектов, а также ассоциация
с ЕС (что дает доступ на европейский рынок).
Любой украинский президент неминуемо обращает
внимание на Китай — как дополнительный (но не альтернативный) финансовый,
торговый и инвестиционный ресурс, подчеркивает руководитель "Агентства
международных исследований". И никто, по его мнению, не вправе требовать
от Киева перестать смотреть в сторону Пекина — пока не появится разумная
альтернатива. Ведь даже американские СМИ пару лет назад писали, что Украина
должна войти в ЕС на китайские деньги, напоминает Игорь Соловей.
Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан
считает позитивным сам факт того, что наконец-то состоялся контакт на наивысшем
уровне между Украиной и ее торговым партнёром номер один.
Вадим Трюхан уверен, что перспективы развития
двусторонних отношений между Украины и КНР — огромны.
Также он напоминает, что в последние годы для
Китая своеобразным хабом для продвижения себя в Европу была Беларусь. Но конфетный
период с этой страной заканчивается бесславно.
Вместе с тем, подчеркивает эксперт, Зеленскому
и его команде нужно четко понимать все те вызовы, которые несёт с собой
активизация двусторонних отношений с Китаем.
Эксперт также отмечает, что Китай — не та
страна, которая не замечает деталей. А потому истории а-ля "Мотор Сич" и дерибан
многомиллиардного китайского кредита Государственной продовольственной зерновой
корпорацией должны остаться в прошлом.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты расценивают заявление главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о схожести принципов их партии и коммунистического режима Китая. Подробности — в нашем материале.
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