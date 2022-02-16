Разработан самый болезненный пакет санкций с 2014 года: Кулеба сделал заявление ко Дню единения

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Если Россия начнет новую атаку на Украину, будет применен самый жесткий пакет санкций с 2014 года. Такое заявление во время телемарафона ко Дню единения сделал глава МИД Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников
Также министр подчеркнул, что Украина будет способна защитить себя благодаря военной поддержке других стран. Кулеба подчеркнул, что "от наших друзей и партнеров" прибыло "тысячи тонн оружия".
Кулеба сказал, что раньше Украине приходилось воевать только с тем, что у нас было, ведь никто не поставлял Украине оружие. Соответственно, украинская армия не была достаточно оборудована.
Теперь же, по словам Кулебы, "мы получили от партнеров самое совершенное и эффективное оружие", которое должно заставить Россию "трижды подумать", прежде чем начинать новое вторжение в Украину. Глава МИД добавил, что "потери для них будут ужасающими".
Как сообщали ранее "Комментарии", 16 февраля, Украина отмечает День единения. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал свое видеообращение к украинцам.
Также "Комментарии" писали, что Кулеба рассказал, благодаря чему удалось сдержать Россию. Глава МИД подчеркнул, что дипломатия продолжает работать
Читайте на портале "Комментарии": министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в намерениях России отступить от украинских границ. В своем недавнем твите он заявил, что пока заявления Кремля не подкреплены реальными действиями.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости