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В Офисе президента рассказали о визите Зеленского в США и встрече с Байденом

Дипломаты ведут активные переговоры

сегодня, 17:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Офисе президента Украины рассказали о подготовке рабочего визита Владимира Зеленского в США и встрече с новым главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква, передает пресс-служба главы государства.

В Офисе президента рассказали о визите Зеленского в США и встрече с Байденом

Фото: BBC

По словам заместителя Андрея Ермака, дипломаты активно заниматься подготовкой визита президента Украины Зеленского в США, а на данный момент уже удалось установить контакт с администрацией нового президента США Джо Байдена.

Он отметил, что идет активная работа по линии Государственного департамента США и Белого дома. Также Жовква рассказал о том, что сейчас готовится телефонный разговор между президентами Украины и США.

Заместитель главы ОП сказал, что такой разговор состоится в ближайшее время. Он отметил, что не стоит драматизировать и считать дни и заявил, что разговор и взаимные визиты обязательно состоятся. 

Жовква сказал, что на повестке дня стоит вопрос об усилении политической поддержки со стороны США и привлечения американцев к переговорам по войне на Донбассе и деоккупации Крыма. 

Джо Байден победил на выборах президента Соединенных Штатов в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков.

Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв данный пост в возрасте 78 лет. 

Стоит отметить, что Байден уже успел провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о поддержке Украины со стороны США,

Ранее "Комментарии" сообщали о том, будет ли Россия атаковать Украину со стороны Крыма.

Читайте также, для чего Россия раздает паспорта на оккупированном Донбассе. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/diplomati-pracyuyut-nad-pidgotovkoyu-vizitiv-prezidenta-ukra-66765а
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