logo
Русский Українська

BTC/USD

56734.62

ETH/USD

1994.23

LTC/USD

223.59

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика "Путину людей не жалко": секретарь СНБО назвал причину обострения на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

"Путину людей не жалко": секретарь СНБО назвал причину обострения на Донбассе

Дальнейшее развитие российско-украинской войны, считает Данилов, зависит только от Путина

сегодня, 15:53
Автор:

Вечканова Елена

Ситуация вблизи линии разграничения в Донбассе в последние дни выглядит все более угрожающе. Впрочем, по мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, вероятность полноценного наступления россиян или каких-либо других осложнений в зоне ООС зависит исключительно от главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщает LB.UA.

"Путину людей не жалко": секретарь СНБО назвал причину обострения на Донбассе

Алексей Данилов. Фото: УП

Данилов согласен с тем, что любые действия армии РФ пока довольно непредсказуемыми. Вместе с тем, напоминает чиновник, Украина постоянно укрепляет поддержку собственных военных, поэтому, при необходимости, нападающие получат достойный ответ.

При этом Алексей Данилов напоминает, что россияне постоянно так или иначе размещали свою военную технику вблизи украинских границ. Также ее часть находится на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. И хотя активизация российских боевиков бесспорна, конкретную причину Данилов называть не берется.

Вероятный же толчок к эскалации донбасского конфликта секретарь СНБО видит в глобальных изменениях мирового политикума. Среди них — и коронакризтс, и улучшение деловых отношений между Штатами и Индией, а также грядущий выход канцлера Германии Ангелы Меркель на пенсию.

По мнению Данилова, Владимир Путин никогда не высказывал сожаления к людям, поэтому неудивительно, что Украина начала терять своих защитников чаще. При этом украинцы не собирается прибегать к осложнению ситуации на Донбассе, утверждает чиновник. По его словам, для отечественного правительства человеческая жизнь ценится на высоком уровне, поэтому провокации российских наемников с нашей стороны невозможны.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, как трактует увеличение военной техники вблизи украинской границы бывший депутат Госдумы. Подробно о позиции Ильи Пономарева удастся узнать на нашем портале.

Также на портале найдется информация о том, что постоянное нарушение режима тишины в Донбассе беспокоит наших международных партнеров . Эксперты объяснили, как следует трактовать большинство заявлений от европейских политиков.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lb.ua/news/2021/04/07/481746_oleksiy_danilov_chi_bude.html?fbclid=IwAR2PApGGDK0oG5sVz6WJcTeOGkAEB33voIAWB9Nd0XcUCrkf7eex7MeRQFE
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ