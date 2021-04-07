"Путину людей не жалко": секретарь СНБО назвал причину обострения на Донбассе

Ситуация вблизи линии разграничения в Донбассе в последние дни выглядит все более угрожающе. Впрочем, по мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, вероятность полноценного наступления россиян или каких-либо других осложнений в зоне ООС зависит исключительно от главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщает LB.UA.



Алексей Данилов. Фото: УП

Данилов согласен с тем, что любые действия армии РФ пока довольно непредсказуемыми. Вместе с тем, напоминает чиновник, Украина постоянно укрепляет поддержку собственных военных, поэтому, при необходимости, нападающие получат достойный ответ.

При этом Алексей Данилов напоминает, что россияне постоянно так или иначе размещали свою военную технику вблизи украинских границ. Также ее часть находится на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. И хотя активизация российских боевиков бесспорна, конкретную причину Данилов называть не берется.

Вероятный же толчок к эскалации донбасского конфликта секретарь СНБО видит в глобальных изменениях мирового политикума. Среди них — и коронакризтс, и улучшение деловых отношений между Штатами и Индией, а также грядущий выход канцлера Германии Ангелы Меркель на пенсию.

По мнению Данилова, Владимир Путин никогда не высказывал сожаления к людям, поэтому неудивительно, что Украина начала терять своих защитников чаще. При этом украинцы не собирается прибегать к осложнению ситуации на Донбассе, утверждает чиновник. По его словам, для отечественного правительства человеческая жизнь ценится на высоком уровне, поэтому провокации российских наемников с нашей стороны невозможны.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, как трактует увеличение военной техники вблизи украинской границы бывший депутат Госдумы. Подробно о позиции Ильи Пономарева удастся узнать на нашем портале.

Также на портале найдется информация о том, что постоянное нарушение режима тишины в Донбассе беспокоит наших международных партнеров . Эксперты объяснили, как следует трактовать большинство заявлений от европейских политиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!