Европа обеспокоена войной на Донбассе: что важно понять Украине

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Вечканова Елена
Постоянное нарушение режима тишины на Донбассе
беспокоит наших международных партнеров. Особый интерес к делу проявляют
политики Германии и Франции. На днях правительства этих стран даже призвали стороны конфликта к
проявлению сдержанности в общем заявлении. Документ предоставлен на сайте немецкого
МИД.
Германия и Франция обеспокоены эскалацией на Донбассе. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" решили поинтересоваться, как
выглядит эта ситуация для экспертов — пока реакция европейцев (в отличии от тех
же Штатов) на войну в Украине весьма сдержана, а Россия продолжает нагнетать
ситуацию. Специалисты попытались проанализировать, почему ЕС не может (или не хочет)
более жестко отвечать РФ, и какие выводы стоит сделать Украине.
Политический эксперт директор Института
мировой политики Евгений Магда отмечает, что совместное заявление, с которым выступили 3
апреля Германия и Франция, насчет ситуации на Донбассе, это на сегодняшний момент — максимум, на который
способны ведущие страны ЕС.
"Если
не учитывать звонка господина Борреля, главы европейской дипломатии, своему
украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. Нужно понимать, что в ЕС, в отличие от США,
несколько иная — консенсусная — система принятия решений, — поясняет эксперт. —
И это заметно отражается на внешней и внутренней политике ЕС".
При этом Магда обращает внимание, что в
украинском информационном пространстве появились сообщения, что главы
государств "нормандского формата" президенты Украины — Владимир Зеленский,
Франции — Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель проведут на
этой неделе телефонные переговоры о ситуации на Донбассе. "За скобками" этого
разговора останется российский президент Владимир Путин — руководитель еще
одной составляющей "нормандской четверки".
"Это, конечно, хорошо. Но выглядит вторичным,
по сравнению с видеоконференцией, которую провели Путин, Макрон и Меркель на
прошлой неделе, — подчеркивает Евгений Магда. — Если учесть, что ситуация на
Донбассе остается стабильно напряженной, а РФ постоянно играет мускулами, то
подобная конференция, дата которой пока даже не определена — слабое утешение...
На мой взгляд, для Украины это урок на тему того, что нам следует полагаться
только на себя. Надо самим быть сильными, чтобы с нами считались".
Эксперт Украинского института политики Даниил
Богатырев отмечает, что Германия и Франция заинтересованы в мирном
урегулировании конфликта. И урегулирование в формате, прописанном в Минских соглашениях,
им вполне подходит.
"В то же время для США мирное урегулирование
не представляет никакой ценности. Им наоборот важно сохранять конфликт на
Донбассе в "тлеющем" виде, используя его, как средство для постоянного
сдерживания России через необходимость привязки ресурсов к этому региону, —
считает Даниил Богатырев. — Саму Россию урегулирование на условиях Комплекса
мер по выполнению "Минских соглашений" от февраля 2015 года могло бы устроить в
2015-м, но сейчас это уже повлекло бы для неё имиджевые потери перед
собственным населением".
Что касается Украины, то в Киеве уже открыто
говорят о намерении переписать Минские соглашения, напоминает эксперт.
"Это значит, что в настоящем виде выполнять их
украинские власти не собираются из-за опасений перекраивания электоральной
карты страны и страха перед уличными радикалами. В сумме всё вышеизложенное
создаёт ситуацию, при которой переговоры о мирном урегулировании находятся в
тупике, а обе противоборствующие стороны пытаются усилить свои переговорные
позиции, прибегая к демонстрации готовности применения силы", — резюмирует
Даниил Богатырев.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали,
что украинская сторона заявила о выходе из Трехсторонней контактной группы по
вопросам Донбасса. Причины можно узнать в нашем материале.
Также на портале найдется информация о том,
какие планы, по мнению американского военного, имеет Россия на украинские территории.
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