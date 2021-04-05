Европа обеспокоена войной на Донбассе: что важно понять Украине

Постоянное нарушение режима тишины на Донбассе беспокоит наших международных партнеров. Особый интерес к делу проявляют политики Германии и Франции. На днях правительства этих стран даже призвали стороны конфликта к проявлению сдержанности в общем заявлении. Документ предоставлен на сайте немецкого МИД.



Германия и Франция обеспокоены эскалацией на Донбассе. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили поинтересоваться, как выглядит эта ситуация для экспертов — пока реакция европейцев (в отличии от тех же Штатов) на войну в Украине весьма сдержана, а Россия продолжает нагнетать ситуацию. Специалисты попытались проанализировать, почему ЕС не может (или не хочет) более жестко отвечать РФ, и какие выводы стоит сделать Украине.

Надо быть сильными, чтобы с нами считались

Политический эксперт директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает, что совместное заявление, с которым выступили 3 апреля Германия и Франция, насчет ситуации на Донбассе, это на сегодняшний момент — максимум, на который способны ведущие страны ЕС.

"Если не учитывать звонка господина Борреля, главы европейской дипломатии, своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. Нужно понимать, что в ЕС, в отличие от США, несколько иная — консенсусная — система принятия решений, — поясняет эксперт. — И это заметно отражается на внешней и внутренней политике ЕС".

При этом Магда обращает внимание, что в украинском информационном пространстве появились сообщения, что главы государств "нормандского формата" президенты Украины — Владимир Зеленский, Франции — Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель проведут на этой неделе телефонные переговоры о ситуации на Донбассе. "За скобками" этого разговора останется российский президент Владимир Путин — руководитель еще одной составляющей "нормандской четверки".

"Это, конечно, хорошо. Но выглядит вторичным, по сравнению с видеоконференцией, которую провели Путин, Макрон и Меркель на прошлой неделе, — подчеркивает Евгений Магда. — Если учесть, что ситуация на Донбассе остается стабильно напряженной, а РФ постоянно играет мускулами, то подобная конференция, дата которой пока даже не определена — слабое утешение... На мой взгляд, для Украины это урок на тему того, что нам следует полагаться только на себя. Надо самим быть сильными, чтобы с нами считались".

Переговоры о мире зашли в тупик

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев отмечает, что Германия и Франция заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. И урегулирование в формате, прописанном в Минских соглашениях, им вполне подходит.

"В то же время для США мирное урегулирование не представляет никакой ценности. Им наоборот важно сохранять конфликт на Донбассе в "тлеющем" виде, используя его, как средство для постоянного сдерживания России через необходимость привязки ресурсов к этому региону, — считает Даниил Богатырев. — Саму Россию урегулирование на условиях Комплекса мер по выполнению "Минских соглашений" от февраля 2015 года могло бы устроить в 2015-м, но сейчас это уже повлекло бы для неё имиджевые потери перед собственным населением".

Что касается Украины, то в Киеве уже открыто говорят о намерении переписать Минские соглашения, напоминает эксперт.

"Это значит, что в настоящем виде выполнять их украинские власти не собираются из-за опасений перекраивания электоральной карты страны и страха перед уличными радикалами. В сумме всё вышеизложенное создаёт ситуацию, при которой переговоры о мирном урегулировании находятся в тупике, а обе противоборствующие стороны пытаются усилить свои переговорные позиции, прибегая к демонстрации готовности применения силы", — резюмирует Даниил Богатырев.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что украинская сторона заявила о выходе из Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. Причины можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, какие планы, по мнению американского военного, имеет Россия на украинские территории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!