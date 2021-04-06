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Экс-депутат Госдумы объяснил, зачем Путин стягивает войска к границе с Украиной

Российское правительство настроено запугать как украинцев, так и западных партнеров

сегодня, 20:55
Автор:

Вечканова Елена

Обострение на Донбассе, а также концентрация российских военнослужащих возле украинской границы могут иметь банальное объяснение. "Украина 24" рассказала об оценке этой ситуации бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым.

Экс-депутат Госдумы объяснил, зачем Путин стягивает войска к границе с Украиной

Илья Пономарев. Фото: ТАСС

Истинной трактовки таких действий, считает Пономарев, кроме Путина и его приближенных, не знает никто. Но, по предположению экс-политика, такой маневр может работать как простое запугивание. При этом действует он как на Украину, так и на многие западные страны.

Илья Пономарев считает, что в Кремле украинского президента Владимира Зеленского видят как человека, склонного подчиняться давлению. Именно его Путин и пытается применить, чтобы пророссийское общество в Украине снова смогло "поднять голову".

Варианта с тем, что российско-украинскую войну у Путина хотят вывести на новый уровень, Пономарев также не исключает. Хотя и считает, что это маловероятно.

Для подтверждения своей позиции экс-депутат Госдумы приводит пример со скандалом в "Слуге народа", когда депутат утверждала о необходимости "валить с этой страны". Это, по словам Ильи Пономарева, лишний сигнал к тому, что попытка россиян напугать украинцев подействовала даже на представителей власти.

Также бывший политик считает, что Путин — не из тех, кто будет предупреждать о предстоящем нападении. По мнению Пономарева, вероятно, что в правительстве РФ пытались продемонстрировать реальность угрозы, исходящей от государства, но не планируют серьезных действий.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что постоянное нарушение режима тишины на Донбассе беспокоит наших международных партнеров. Особый интерес к делу проявляют политики Германии и Франции. Что об этом думают эксперты, можно узнать в нашем материале.

Также на портале имеется информация о том, в чем видит главную цель членства в НАТО Владимир Зеленский. При этом представлена и позиция России касательно сотрудничества и грядущего вступления Украины в Альянс.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/9100-putin-dostig-celi-eks-deputat-gosdumy-o-voyskah-rossii-u-granic-ukrainy
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