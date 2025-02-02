Путин "выделит людей" для переговоров с Зеленским: какой коварный план разболтал диктатор

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Николай Лисицын
Российскому "недофюреру" Владимиру Путину не нужны какие-то компромиссные соглашения с Украиной, ему необходима только ее фактическая капитуляция. И он знает, что президент Владимир Зеленский ее никогда не подпишет. Поэтому Путину необходимо любой ценой отстранить его от власти. Такое мнение выразил находящийся в оппозиции к путинскому режиму российский социолог Игорь Эйдман, передает портал "Комментарии".
Путин хочет расколоть Украину, заявляя о невозможности переговоров с Зеленским. Коллаж: "Комментарии"
Социолог отмечает, что Путин не умеет играть в тонкие дипломатически игры и периодически выбалтывает свои "коварные планы".
"Он опять проболтался: "Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста", — цитирует Эйдман главу Кремля.
Социолог поясняет, что пока не наступит мир, выборов в Украине не будет, так как Зеленский по закону должен до этого момента оставаться у власти.
"Значит, Путин не собирается подписывать мирное соглашение. Не персонально с Зеленским, а вообще, в принципе. То есть он готов "выделить каких-то людей" (уже по тону видно, что просто статистов), которые имитировали бы переговоры. Но это будет заведомо безрезультатный процесс, неспособный остановить войну", — убежден он.
Эйдман поясняет, для чего российскому диктатору нужен этот "политический театр". Во-первых, он имитирует готовность к переговорам, чтобы успокоить Трампа. По мнению социолога, Путину надо демонстрировать американцам договороспособность, чтобы они не возобновили помощь Украине и не усилили санкции против России. Кроме того, Кремль хочет использовать переговорный процесс для дестабилизации и раскола украинского общества.
"Согласие Зеленского на переговоры даст повод украинским национал-патриотам обвинить его в предательстве. А сторонники уступок "ради мира" будут обвинять Зеленского в том, что именно его персона, неприемлемая для россиян, является препятствием для завершения войны. Путин хочет таким образом скинуть Зеленского и создать политический хаос в Украине, который подорвет ее волю к сопротивлению", — полагает социолог.
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