Путин "выделит людей" для переговоров с Зеленским: какой коварный план разболтал диктатор

Российскому "недофюреру" Владимиру Путину не нужны какие-то компромиссные соглашения с Украиной, ему необходима только ее фактическая капитуляция. И он знает, что президент Владимир Зеленский ее никогда не подпишет. Поэтому Путину необходимо любой ценой отстранить его от власти. Такое мнение выразил находящийся в оппозиции к путинскому режиму российский социолог Игорь Эйдман, передает портал "Комментарии".

Путин хочет расколоть Украину, заявляя о невозможности переговоров с Зеленским. Коллаж: "Комментарии"

Социолог отмечает, что Путин не умеет играть в тонкие дипломатически игры и периодически выбалтывает свои "коварные планы".

"Он опять проболтался: "Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста", — цитирует Эйдман главу Кремля.

Социолог поясняет, что пока не наступит мир, выборов в Украине не будет, так как Зеленский по закону должен до этого момента оставаться у власти.

"Значит, Путин не собирается подписывать мирное соглашение. Не персонально с Зеленским, а вообще, в принципе. То есть он готов "выделить каких-то людей" (уже по тону видно, что просто статистов), которые имитировали бы переговоры. Но это будет заведомо безрезультатный процесс, неспособный остановить войну", — убежден он.

Эйдман поясняет, для чего российскому диктатору нужен этот "политический театр". Во-первых, он имитирует готовность к переговорам, чтобы успокоить Трампа. По мнению социолога, Путину надо демонстрировать американцам договороспособность, чтобы они не возобновили помощь Украине и не усилили санкции против России. Кроме того, Кремль хочет использовать переговорный процесс для дестабилизации и раскола украинского общества.

"Согласие Зеленского на переговоры даст повод украинским национал-патриотам обвинить его в предательстве. А сторонники уступок "ради мира" будут обвинять Зеленского в том, что именно его персона, неприемлемая для россиян, является препятствием для завершения войны. Путин хочет таким образом скинуть Зеленского и создать политический хаос в Украине, который подорвет ее волю к сопротивлению", — полагает социолог.





Как писал портал "Комментарии", 22 января президент США публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — выдвинул Трамп ультиматум Путину.





Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 января заявил, что Путин ждет сигнала от США для переговоров с Трампом. До этого в Кремле отреагировали на его ультимативные заявления, указав, что не видят ничего нового в политике Трампа. Также "Комментарии" писали, почему таможенные угрозы Трампа не испугают Путина, но есть фактор , который может изменить мнение Кремля. Путин 24 января подтвердил, что якобы готов к переговорам о мире, но якобы диалогу мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского. Украинский журналист Леонид Швец предупредил, что Путин грубо льстит Трампу не из страха: он "вербует" его и увидел шанс победить, расколов Запад и перетянув президента США на свою сторону.



Никакой ”золотой век”, провозглашенный президентом США Дональдом Трампом в инаугурационной речи, США не ждет. В погоне за призраками Трамп, который потерял связь с реальностью, может только ухудшить жизнь американцев . Это касается и территориальных претензий, и экономических войн, и всех остальных его нашумевших идей. " Д атские и гренландские власти не отдадут Трампу Гренландию, Панама – Панамский канал, Саудовская Аравия не понизит цену на нефть. Россия не остановит агрессию. Украина не сдастся. Иордания и Египет не примут палестинцев из Газы. Канада не станет американским штатом", — т акое мнение выразил находящийся в оппозиции к путинскому режиму российский социолог Игорь Эйдман, передает портал "Комментарии".