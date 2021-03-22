Путин — убийца: станет ли громкое заявление Байдена началом новой холодной войны

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал громкое заявление, назвав лидера России Владимира Путина — "убийцей". Такое резкое высказывание может стать началом новой "холодной войны" в мире, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Также данная ситуация может нести опасность "горячей войны" для Украины. Но действительно ли существуют такие риски? Как их минимизировать? На эти вопросы сайту "Комментарии" ответили эксперты.

Путин — убийца: чего ждать от России после громкого заявления Байдена. Фото: Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Одно высказывание не станет поводом для разрыва отношений

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос размышляет следующим образом: "То, что сказал президент США Джо Байден в ответ на вопрос: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?" — было естественной реакцией любого нормального человека, интересующегося мировой политикой и временами читающего публикации медиа последних лет. Означает ли это немедленный разрыв отношений США и России? Вряд ли. Интересы Америки объективно пересекаются с интересами России во многих актуальных международных вопросах".

Олег Белоколос отмечает, что кое-кто в России уже поспешил пригрозить Соединенным Штатам немедленной и "полной заморозкой отношений". Но, по его мнению, это обычная российская пропаганда, приправленная тройной дозой истерики и направленная исключительно на внутреннюю аудиторию.

"В Вашингтоне же не скрывают готовности работать с Кремлем, "когда есть возможности для конструктивных отношений". Наверняка, будут продолжены американско-российские контакты по тематике стратегической стабильности, обсуждение перспектив урегулирования в Афганистане, контакты по Иранской ядерной проблеме, взаимодействие в климатических вопросах и некоторых других направлениях. В частности, стоить отметить недавнее проведение в Москве представительской конференции по афганской проблематике, в которой приняли участие представители России, США, Китая и Пакистана а также представители афганских властей, оппозиции и движения Талибан. При этом, несомненно, что в общий двусторонний контекст будет внесен некий новый элемент, — прогнозирует Олег Белоколос. — Какой? Очевидно, скоро узнаем".

Ситуация медленно выходит с под-контроля

По мнению политолога Олега Гнатюка, недавний публичный обмен "любезностями" между президентами США и России может свидетельствовать, что острота дискуссий президентов двух огромных держав перестает вписываться в рамки дипломатического этикета.

"Президент Байден не побоялся назвать вещи своими именами, чего не удавалось ни одному президенту до него, унизив Путина перед всем миром. Не думаю, что это станет причиной для резкого обострения ситуации между двумя странами или приведет к очередной "холодной войне", однако, однозначно, России и США после таких заявлений будет непросто найти общий язык по любым вопросам. Более того, резкость в высказываниях Байдена и представителей его администрации частично адресована и российским элитам, которым стоит задуматься над тем, поддерживать ли Путина и его окружение в дальнейшем", — считает политолог.

Он также акцентирует, что до сих пор остаются актуальными санкции, наложенные США на РФ в связи с ее военной агрессией по Украине, преследованием российских оппозиционеров и тому подобное. Более того — в ближайшем будущем перечень санкций со стороны США расширится.

"Путин такие выпады может воспринять как личное оскорбление. И последствия могут быть непредсказуемы, в частности, для Украины, — считает Олег Гнатюк. — Существует высокая вероятность обострения российско-украинской войны, другие возможные агрессии со стороны нашего северного соседа. Этому предшествует, в частности, существенное увеличение тв-пропаганды внутри России относительно возможной войны с Украиной, несоблюдение режима "тишины" на Донбассе, невыполнение Россией Минских договоренностей в целом, увеличение военного присутствия на оккупированных территориях, включая Крым".

Также ранее Путин рассказал, почему Россия оккупировала Крым.





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