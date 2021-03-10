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Путин тайно встретился в Кремле с влиятельным гостем из Европы

Личность гостя раскрыта

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

В Кремле раскрыли личность гостя из Европы, с которым вечером 4 марта встречался президент России Владимир Путин. Им оказался бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, с которым у Путина дружеские отношения. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин тайно встретился в Кремле с влиятельным гостем из Европы

Фото: РБК

О визите бывшего премьера Франции сообщили в пресс-службе франко-российской торгово-промышленной палаты еще 3 марта. Там отмечали, что Путин и Фийон активно сотрудничали в период с 2007 по 2012 годы, когда француз был премьер-министром и с тех пор они поддерживают дружеские отношения. 

Сообщалось также о том, что Фийон был одним из тех, кого Владимир Путин лично поздравлял с новогодними праздниками в декабре. О встрече с иностранным гостем Путин рассказывал 4 марта.

Позднее спикер Кремля и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что между политиками состоялся личный контакт и он не имеет права разглашать личность собеседника.

9 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо снова провести встречу в нормандском формате. В случае срыва переговоров он выразил готовность встретиться лично со всеми лидерами стран участников, в том числе и с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в войне отрицает, несмотря на многочисленные доказательства. 

Ранее "Комментарии" сообщали о возможных последствиях встречи Зеленского и Путина.

Читайте также, зачем Украине центр противодействия дезинформации. 


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