Арестовать жителей Крыма и ОРДЛО и закрыть дела против политиков: Порошенко предложил новые Законы

Петр Порошенко вместе со своими коллегами по партии Ириной Геращенко и Артуром Герасимовым устроили срочную пресс-конференцию, где выразили обеспокоенность тем, что закрытие телеканалов Зеленским является одноразовой акцией для того, чтобы повысить свой собственный рейтинг, который, по их мнению, забирает именно аудитория этих трех телеканалов.

Порошенко предложил закон про коллаборационизм. Фото: источник

Чтобы не допустить остановку борьбы с российской пропагандой, политики предложили ряд собственных инициатив, среди которых законопроекты "О коллаборационизме" и "Об отмене политических преследований".



Первый законопроект предлагает уголовную ответственность за сотрудничество с агрессором: от 3 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Он определяет формы коллаборационизма как означающие: участие в вооруженном конфликте на стороне агрессора, публичные призывы к сотрудничеству с агрессором, проведение выборов и референдумов на оккупированных территориях, ведение хозяйственной деятельности (работа, бизнес и т.д.) совместно с оккупационными властями, организация массовых мероприятий совместно с агрессором, работа на должностях в органах государства-агрессора, передача ресурсов войскам агрессора.

Также в законопроекте предлагается запретить отрицание вооруженной агрессии РФ, а также так называемую "глорификацию" лиц, причастных к ней. Наказывать по этому закону предлагают всех: как простых людей, так и политические партии, общественные и религиозные объединения.

Во втором законопроекте — о политических преследованиях — нардепы предлагают органам МВД, Нацполиции, Офиса Генпрокурора и ГБР прекратить и в дальнейшем не проводить любые расследования, связанные с политикой.

Напомним, на рассмотрении ГБР сейчас есть около 20 уголовных дел, в которых фигурирует фамилия руководителя партии "Европейская солидарность".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что подобный закон "о коллаборационизме" призвал принять Владимира Зеленского бывший руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош.



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