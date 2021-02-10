Турчинов рассказал, кем является Навальный для Украины

Бывший глава Верховной Рады Украины и секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о том, кем является для Украины российский оппозиционер Алексей Навальный. Он считает его союзником нашей страны в данный момент. Об этом Турчинов рассказал в интервью изданию "BBC Украина".

Турчинов. Фото: Google

По словам Турчинова, Навальный не является другом Украины, однако в данный момент его можно воспринимать в качестве союзника, так как он враг действующего президента России Владимира Путина.

Турчинов не считает Навального большим другом Украины, но сейчас он ведет борьбу с путинским режимом, как и наша страна. Он отметил, что крах или ослабление режима Владимира Путина будет играть на интересы Украины.

Экс-секретарь СНБО сказал, что Россия является колоссом на глиняных ногах, который будет разрушен рано или поздно.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок" летом 2020 года и отправлен на лечение в Германию, где провел несколько месяцев.

После возвращения в Россию он был арестован в аэропорту после выхода из самолета. Суд в Москве приговорил его к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по делу об оскорблении ветерана, заменив условный срок на реальный.

Александр Турчинов был главой Верховной Рады и исполнял обязанности президента Украины в 2014 году после бегства Виктора Януковича. При каденции Петра Порошенко он занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Также был народным депутатом Украины и главой СБУ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Латвии запретили российский канал из-за языка ненависти против Украины.

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