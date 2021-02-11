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Путин сделал важное заявление по делу об отравлении Навального

Текст опубликовали с разрешения Путина

сегодня, 14:30
Автор:

Гриниченко Дима

Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских пропагандистких СМИ высказался об отравлении оппозиционера Алексея Навального в Омске. Ответ на свой вопрос Путину опубликовал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Путин сделал важное заявление по делу об отравлении Навального

Путин. Фото: AP

Он отметил, что публикует часть ответа Путина с его разрешения. Венедиктов сказал, что в тексте указаны не цитаты, однако изложение близко к тексту.

По словам Путина, российские врачи не нашли никаких следов отравляющих веществ в анализах Навального. В разговоре с президентом Франции Макроном Путин попросил прислать анализы Навального из французской лаборатории, на что лидер Франции ответил отказом.

Также президент РФ предложил Макрону приезд российских врачей во Францию для того, чтобы ознакомится с результатами анализов, но и тут президент Франции отказал Путину.

Далее Путин сказал, что выступил с предложением приезда французских специалистов с результатами анализов в Москву. Он отметил, что если бы французы предоставили доказательства отравления, то в России немедленно бы открыли уголовное. Тут Макарон также ответил отказом.

В конце глава Кремля сказал, что российские лаборатории не обнаружили никаких подтверждений отравления Навального химическим веществом.

Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок" летом 2020 года и вывезен на лечение в Германию, где провел несколько месяцев. После возращения в Россию он был арестован в аэропорту. Через несколько дней Навального приговорили к 2,8 годам тюремного заключения.

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Источник: https://t.me/aavst55/11502
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