Путин сделал скандальное заявление об Украине: "Геополитический проект"

Президент России Владимир Путин сделал очередное скандальное заявление об Украине и назвал нашу страну геополитическим проектом противников РФ. Об этом он сказал во время встречи с главами фракций российской госдумы, передают росСМИ.

Фото: РИА-Новости

Путину задали вопрос о том, какая есть связь между Украиной и строительством газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией. Он сказал, что противники России пытаются заставить её заплатить за "их геополитический проект Украина". Самих противников Путин называть не стал.

Строительство газопровода было заморожено в конце 2019 года после того, как США наложило санкции на проект. Из-за этого Россия подписала новый контракт на 5 лет о транзите газа в Европу через территорию Украины.

Санкции США угрожают всем компаниям, которые будут вводить в эксплуатацию газопровод даже после окончания его строительства. Ряд компаний уже отказались от участия в проекте после санкций США.

Спикер новой администрации Джо Байдена в Белом доме Джен Псаки заявила, что президент США рассматривает возможность введения новых санкций против "Северного потока-2" и отметила, что Байден четко дал понять Европе и России, что строительство газопровода является плохой идеей.

Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия против Украины при участии регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

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