logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.02.2021

BTC/USD

51426.85

ETH/USD

1813.72

LTC/USD

224.64

НБУ 17.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика кабмин Степанова могут уволить с поста главы Минздрава: причины (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Степанова могут уволить с поста главы Минздрава: причины (ВИДЕО)

Всему виной задержка с вакцинацией от коронавируса

сегодня, 11:30
Автор:

Вечканова Елена

В Украине может смениться министр здравоохранения — Максим Степанов является "претендентом" на увольнение. Об этом и причинах, которые предшествуют подобному решению, 17 февраля заявил народный депутат, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".

Степанова могут уволить с поста главы Минздрава: причины (ВИДЕО)

Степанова могут уволить с поста министра из-за провала вакцинации. Фото: Думская

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады, Гетманцев раскритиковал Степанова за раздачу громких обещаний, которые так и остались пока невыполненными. Речь, разумеется, в первую очередь касается вакцинации от коронавируса. При этом политик отмечает: запланированному старту массовой вакцинации помешали некоторые технические проблемы, а не человеческий фактор. 

На вопрос о том, что же будет, если вакцинация и в этот раз не стартует вовремя, Гетманцев отреагировал довольно яркой вспышкой эмоций.

"Ну снимем министра, если не начнется. Поменяем на того человека, который будет своевременно выполнять все то, что он на себя брал, как собственные обязательства", — подчеркнул нардеп.

Так или иначе, Даниил Гетманцев, являющийся главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, высказал надежду на то, что одно из последних заявлений министра здравоохранения о вакцинации будет соответствовать действительности. Речь идет про обещание начать прививочную кампанию уже к концу этой недели. 

Вместе с этим Гетманцев не озвучил по просьбе представителей прессы возможный "дедлайн" для Максима Степанова, тем не менее оставшись недовольным его невыполнением озвученных на всю страну заверений.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, по каким именно причинам, как объясняет МОЗ, в Украине задерживается начало массовой вакцинации от коронавируса.

Также на портале можно узнать, какие, по мнению иммунолога, существуют противопоказания при вакцинации от ковида.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ukrainaVshoke/10314
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ