Степанова могут уволить с поста главы Минздрава: причины (ВИДЕО)

В Украине может смениться министр здравоохранения — Максим Степанов является "претендентом" на увольнение. Об этом и причинах, которые предшествуют подобному решению, 17 февраля заявил народный депутат, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".

Степанова могут уволить с поста министра из-за провала вакцинации. Фото: Думская

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады, Гетманцев раскритиковал Степанова за раздачу громких обещаний, которые так и остались пока невыполненными. Речь, разумеется, в первую очередь касается вакцинации от коронавируса. При этом политик отмечает: запланированному старту массовой вакцинации помешали некоторые технические проблемы, а не человеческий фактор.

На вопрос о том, что же будет, если вакцинация и в этот раз не стартует вовремя, Гетманцев отреагировал довольно яркой вспышкой эмоций.



"Ну снимем министра, если не начнется. Поменяем на того человека, который будет своевременно выполнять все то, что он на себя брал, как собственные обязательства", — подчеркнул нардеп.

Так или иначе, Даниил Гетманцев, являющийся главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, высказал надежду на то, что одно из последних заявлений министра здравоохранения о вакцинации будет соответствовать действительности. Речь идет про обещание начать прививочную кампанию уже к концу этой недели.

Вместе с этим Гетманцев не озвучил по просьбе представителей прессы возможный "дедлайн" для Максима Степанова, тем не менее оставшись недовольным его невыполнением озвученных на всю страну заверений.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, по каким именно причинам, как объясняет МОЗ, в Украине задерживается начало массовой вакцинации от коронавируса.

Также на портале можно узнать, какие, по мнению иммунолога, существуют противопоказания при вакцинации от ковида.

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