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Главная Новости Политика внешняя политика Путин сделал беспрецедентное заявление за последние 20 лет, – Арестович
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Путин сделал беспрецедентное заявление за последние 20 лет, – Арестович

Спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович обратил внимание на деталь в послании Владимира Путина

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что президент России Владимир Путин во время ежегодного послания к Совету федерации сделал беспрецедентное заявление за последние 20 лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Путин сделал беспрецедентное заявление за последние 20 лет, – Арестович

Послание Владимира Путина. Фото: РБК

По его словам, массовое стягивание Россией войск к восточным границам Украины является стратегической кампанией по дезинформации против нашей страны со стороны Кремля. Арестович отметил, что Путин решил занять пассивно-агрессивную позицию.

Он обратил внимание на деталь в послании президента страны-агрессора, а именно тот факт, что 95% его выступления были посвящены внутренним делам России. Беспрецедентной Арестович назвал фразу Путина о том, что Россия выступает за политику без конфликтов. 

Исходя из этого, спикер украинской делегации сделал вывод о том, что сегодня Россия не способна участвовать в гонке вооружений, а тем более устраивать масштабную военную агрессию против Украины.

Справка: В апреле 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Россия начала вооруженную агрессию против Украины, которая продолжается по сегодняшний день. В ней принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский поставил Путина в сложное положение.

Читайте также заявление Авакова о возможном нападении России на Украину. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9504-arestovich-obyasnil-kogda-voennaya-ugroza-rossii-usilitsya
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