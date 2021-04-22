Кравчук заявил, что Зеленский поставил Путина в сложное положение

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил в сложное положение президента России Владимира Путина, когда предложил ему встретиться на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: EPA

По его словам, отказом Кремля, Путин, по сути, откажется от своего же предложения. Он заявил, что на последней встрече политических советников лидеров стран нормандской четверки, представитель России Дмитрий Козак предложил провести следующую встречу на линии фронта на Донбассе.

Он отметил, что встречное предложение Владимира Зеленского о встрече на Донбассе именно с Путиным ставит Кремль в сложное положение. Первый президент подчеркнул, что Зеленский использовал этот факт в свою пользу и поставил Путина в ситуацию, когда он откажется, что будет означать, что он сам не поддерживает российское предложение.

Глава украинской делегации выразил уверенность, что Путин не поедет на встречу, сказав, что Донбасс является территорией Украины, а в Украину он не поедет.

Справка: в последние несколько недель Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Чиновники Кремля и российские пропагандисты открыто угрожают Украине войной и даже развалом государства.

Президент Зеленский обратился к Владимиру Путину и предложил ему встречу в любой точке украинского Донбасса, где сегодня идет война.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский ввел в действие новые санкции.

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