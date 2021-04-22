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Нападение на Украину не будет легкой прогулкой, - Аваков

Министр отметил высокий уровень подготовки сил МВД в зоне ООС

сегодня, 10:28
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков провел проверку сил МВД в зоне ООС в Мариуполе, после чего предупредил агрессора, что нападение на нашу страну не будет легкой прогулкой, пишет издание "РБК-Украина". 

Нападение на Украину не будет легкой прогулкой, - Аваков

Арсен Аваков - фото из открытых источников

Со слов министра, Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели продемонстрировали высокий уровень подготовки. Аваков отметил, что их подготовка отличается от той, что была в 2014 году и с точки зрения опыта, ментальной готовности, и оснащения: 

"И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украине — не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", — заявил глава МВД. 

Напомним, эскалация военного конфликта, спровоцированная российской стороной, беспокоит многих украинцев. Правительство делает все возможное, чтобы армия смогла отразить вероятную атаку военнослужащих РФ. Как информируют в департаменте коммуникации МВД, 19 апреля была проведена инспекция подразделений министерства на Донбассе. По словам главы МВД, Россия не только финансирует боевиков в ОРДЛО, но и активно стягивает различные войска и технику к украинским границам. Аваков утверждает, что сейчас противник представляет наиболее "массивную" угрозу, ведь такого количества российских сил вблизи Украины не наблюдалось последние шесть лет, начиная с 2015 года.

"Комментарии" также писали, что ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна готова к масштабной российской агрессии, при чем наша страна будет отражать ее как дипломатическим, так и военным путем. 





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/napadenie-ukrainu-budet-legkoy-progulkoy-1619074662.html
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