Нападение на Украину не будет легкой прогулкой, - Аваков

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Елизавета Черных
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков провел проверку сил МВД в зоне ООС в Мариуполе, после чего предупредил агрессора, что нападение на нашу страну не будет легкой прогулкой, пишет издание "РБК-Украина".
Арсен Аваков - фото из открытых источников
Со слов министра, Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели продемонстрировали высокий уровень подготовки. Аваков отметил, что их подготовка отличается от той, что была в 2014 году и с точки зрения опыта, ментальной готовности, и оснащения:
Напомним, эскалация военного конфликта, спровоцированная российской стороной, беспокоит многих украинцев. Правительство делает все возможное, чтобы армия смогла отразить вероятную атаку военнослужащих РФ. Как информируют в департаменте коммуникации МВД, 19 апреля была проведена инспекция подразделений министерства на Донбассе. По словам главы МВД, Россия не только финансирует боевиков в ОРДЛО, но и активно стягивает различные войска и технику к украинским границам. Аваков утверждает, что сейчас противник представляет наиболее "массивную" угрозу, ведь такого количества российских сил вблизи Украины не наблюдалось последние шесть лет, начиная с 2015 года.
"Комментарии" также писали, что ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна готова к масштабной российской агрессии, при чем наша страна будет отражать ее как дипломатическим, так и военным путем.
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