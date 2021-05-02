«Путин считал, что ЕС его боится»: журналист рассказал, какое будущее ждет Россию

Последние действия и заявление многих европейских политиков демонстрируют ужесточение отношения к Российской Федерации. К этому привело постоянная агрессия РФ в Украине и других странах. По мнению журналиста-международника Ивана Яковины, теперь от ЕС в сторону России следует ожидать больших санкционных "выпадов".



Журналист Иван Яковина. Фото: Радио Свобода

Эксперт считает, что такие выводы можно сделать из недавно принятого Европарламентом документа. Напомним, что 29 апреля европейские партнеры согласовали невероятно важное для поддержки Украины решение. Большинством голосов евродепутатов была поддержана резолюция, осуждающая российскую агрессию.

Яковина уверен, что таким образом в Европейском Союзе делают России "последнее китайское предупреждение". Якобы западные партнеры больше не намерены закрывать глаза на вероятную угрозу со стороны Владимира Путина и его правительства.

По словам Ивана Яковины, Европа, разумеется, спохватилась весьма поздно — лишь на восьмом году оккупации Крымского полуострова. Однако это лишь подтверждает месседж о том, что большинство дипломатов утратили надежду на возможность договориться с Путиным о прекращении агрессии.

При этом, говорит журналист, российский президент был уверен, что в Европе Россию откровенно боятся. Нынешнее же отношение Евросоюза говорит об обратном — позиция Запада весьма откровенна.

Теперь Кремль, считает Яворина, столкнется с тотальными негативными последствиями своих действий. По мнению журналиста, на любую провокацию со стороны российского правительства в Европе будут реагировать жесткими ограничениями и санкционными пакетами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают принятый Европарламентом документ, прописывающий вероятные санкции против РФ. Больше деталей — в нашем материале.

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