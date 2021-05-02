На политическом фронте без перемен: что принесет Украине май-2021

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МЕНЮ
Вечканова Елена
Украина плавно заходит в третий весенний
месяц. Внутренняя политика в стране ненадолго поставлена на паузу — из-за
продолжительных майских праздников. Однако эта часть жизни все равно у
большинства остается под пристальным наблюдением. "Комментарии" обратились к
экспертам с просьбой дать некоторые прогнозы насчет того, каким будет май для
Украины в политическом плане. Специалисты ответили, каких позитивных и
негативных событий можно ожидать и почему.
Прогнозы на май-2021 в украинской политике. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
По мнению политического консультанта,
специалиста по GR Андрея Бодрова, постепенная деэскалация напряжения вокруг
донбасского кейса — единственный позитив на политическом фронте, который ждёт
нас в мае.
"Намерение Путина и Байдена провести встречу
на высшем уровне, активизировавшаяся позиция старой Европы, трансформации в
позиции официального Киева… Всё это — предвестники изменений, которые, по моему
мнению, могут сдвинуть ситуацию на востоке страны к лучшему, — делится эксперт.
— А вот на внутриполитических треках улучшений не предвидится:
"монстры" политического рынка продолжат "таять" в плане
рейтингов, периодически вырывая друг у друга микрочастички активного электората
и наращивая недоверие к политикуму в целом".
Также Андрей Бодров прогнозирует, что
экономическая ситуация будет характеризоваться проявлениями последствий
локдауна в подавляющем большинстве регионов. И эти проявления неизбежно будут
"подтягивать" и социальные, и электоральные эффекты.
"В целом, внутренняя неудовлетворенность всех
слоев общества действиями политического класса будет только нарастать,
разогревая медиа-среду и наращивая протестный потенциал в социуме", —
подытоживает политконсультант.
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор
Бобыренко считает, что никаких подвижек насчет смены отдельных членов Кабмина,
на что рассчитывают некоторые аналитики и политики, ожидать не стоит.
"Премьер Шмыгаль точно пересидит весну на
своем посту. Он весьма устраивает Зеленского, потому что замыкает на себе
негатив. Как и глава Минздрава Степанов, — прогнозирует специалист. — Они
пережидают локдаун, им важно дождаться экономического роста, который уже начался
в мире. Будет спрос на наши металлургическую продукцию, сельскохозяйственную продукцию".
Исходя из вышесказанного, Виктор Бобыренко
предполагает, что май в Украине пройдет более-менее спокойно. Как и лето, на
которое приходится пора отпусков и затишье в политическом сезоне.
"Раскочегариваться начнут осенью, в том числе
на фоне первых эффектов от открытия рынка земли, — уверяет эксперт. — Впрочем,
вокруг этой темы та же Юлия Тимошенко, которая выступает против этого шага,
будет постоянно поднимать информационные волны. Но май, повторюсь, будет
спокойным и в политическом смысле. И в экономическом. ОВГЗ и евробонды будут
продаваться, бюджет потихоньку наполнятся".
Комментируя смену руководства Нафтогаза, равно
как вообще "зачистку" набсоветов, которая набирает ход, Бобыренко назвал это
очередным подтверждением для наших западных партнеров, что Украина — коррупционная
страна, которая не придерживается взятых на себя обязательств.
"Влияние государства на корпоративное
управление не прибавляет нам очки. Так что транш от МВФ, скорее всего, откладывается,
— говорит Виктор Бобыренко. — А закон об олигархате, которым Зеленский пытается
задобрить Запад, вряд ли будет принять в ближайшее время".
По мнению эксперта, этот законопроект поставят в "режим ожидания". Бобыренко утверждает, что политики будут "периодически
размахивать этой темой, но на самом деле не станут активно ее продвигать". По
крайней мере, не в ближайшие месяца.
"Итого: май должен в политическом смысле пройти
спокойно, ничто не должно разбалансировать державу. Кроме, понятно, "черных
лебедей", которые могут прилететь в любой момент. Как то же расследование по
делу "вагнеровцев", из-за результатов которого могут пошатнуться позиции Офиса
президента", — резюмирует Виктор Бобыренко.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинская экономика подает надежды на восстановление после коронавирусного кризиса, задевшего все возможные сферы. Что же украинцев ждет в ближайшем уровне, рассказал премьер-министр, объясняя ситуацию на примере средней зарплаты.
Также на портале вы можете узнать о том, с каким количеством "остатков" газа Украина закончила нынешний отопительный сезон.
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