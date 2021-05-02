На политическом фронте без перемен: что принесет Украине май-2021

Украина плавно заходит в третий весенний месяц. Внутренняя политика в стране ненадолго поставлена на паузу — из-за продолжительных майских праздников. Однако эта часть жизни все равно у большинства остается под пристальным наблюдением. "Комментарии" обратились к экспертам с просьбой дать некоторые прогнозы насчет того, каким будет май для Украины в политическом плане. Специалисты ответили, каких позитивных и негативных событий можно ожидать и почему.



Прогнозы на май-2021 в украинской политике. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Рейтинги "монстров" политического рынка продолжат "таять"

По мнению политического консультанта, специалиста по GR Андрея Бодрова, постепенная деэскалация напряжения вокруг донбасского кейса — единственный позитив на политическом фронте, который ждёт нас в мае.

"Намерение Путина и Байдена провести встречу на высшем уровне, активизировавшаяся позиция старой Европы, трансформации в позиции официального Киева… Всё это — предвестники изменений, которые, по моему мнению, могут сдвинуть ситуацию на востоке страны к лучшему, — делится эксперт. — А вот на внутриполитических треках улучшений не предвидится: "монстры" политического рынка продолжат "таять" в плане рейтингов, периодически вырывая друг у друга микрочастички активного электората и наращивая недоверие к политикуму в целом".

Также Андрей Бодров прогнозирует, что экономическая ситуация будет характеризоваться проявлениями последствий локдауна в подавляющем большинстве регионов. И эти проявления неизбежно будут "подтягивать" и социальные, и электоральные эффекты.

"В целом, внутренняя неудовлетворенность всех слоев общества действиями политического класса будет только нарастать, разогревая медиа-среду и наращивая протестный потенциал в социуме", — подытоживает политконсультант.

"Транш от МВФ, скорее всего, откладывается"

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что никаких подвижек насчет смены отдельных членов Кабмина, на что рассчитывают некоторые аналитики и политики, ожидать не стоит.

"Премьер Шмыгаль точно пересидит весну на своем посту. Он весьма устраивает Зеленского, потому что замыкает на себе негатив. Как и глава Минздрава Степанов, — прогнозирует специалист. — Они пережидают локдаун, им важно дождаться экономического роста, который уже начался в мире. Будет спрос на наши металлургическую продукцию, сельскохозяйственную продукцию".

Исходя из вышесказанного, Виктор Бобыренко предполагает, что май в Украине пройдет более-менее спокойно. Как и лето, на которое приходится пора отпусков и затишье в политическом сезоне.

"Раскочегариваться начнут осенью, в том числе на фоне первых эффектов от открытия рынка земли, — уверяет эксперт. — Впрочем, вокруг этой темы та же Юлия Тимошенко, которая выступает против этого шага, будет постоянно поднимать информационные волны. Но май, повторюсь, будет спокойным и в политическом смысле. И в экономическом. ОВГЗ и евробонды будут продаваться, бюджет потихоньку наполнятся".

Комментируя смену руководства Нафтогаза, равно как вообще "зачистку" набсоветов, которая набирает ход, Бобыренко назвал это очередным подтверждением для наших западных партнеров, что Украина — коррупционная страна, которая не придерживается взятых на себя обязательств.

"Влияние государства на корпоративное управление не прибавляет нам очки. Так что транш от МВФ, скорее всего, откладывается, — говорит Виктор Бобыренко. — А закон об олигархате, которым Зеленский пытается задобрить Запад, вряд ли будет принять в ближайшее время".

По мнению эксперта, этот законопроект поставят в "режим ожидания". Бобыренко утверждает, что политики будут "периодически размахивать этой темой, но на самом деле не станут активно ее продвигать". По крайней мере, не в ближайшие месяца.

"Итого: май должен в политическом смысле пройти спокойно, ничто не должно разбалансировать державу. Кроме, понятно, "черных лебедей", которые могут прилететь в любой момент. Как то же расследование по делу "вагнеровцев", из-за результатов которого могут пошатнуться позиции Офиса президента", — резюмирует Виктор Бобыренко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинская экономика подает надежды на восстановление после коронавирусного кризиса, задевшего все возможные сферы. Что же украинцев ждет в ближайшем уровне, рассказал премьер-министр, объясняя ситуацию на примере средней зарплаты.

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