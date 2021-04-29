Европарламент поддержал резолюцию против агрессии РФ: что это значит

В четверг, 29 апреля, европейские партнеры согласовали невероятно важное для поддержки Украины решение. По информации народной депутатки Иванны Климпуш-Цинцадзе, в Европарламенте большинством голосов была поддержана резолюция, осуждающая российскую агрессию.



Европарламент высказался против агрессии РФ. Фото: esquire

Как объяснила депутат, подобный документ позволяет Евросоюзу воспользоваться рекомендательными предложениями в случае военной агрессии Российской Федерации. Резолюция содержит несколько "весомых" дипломатических ударов, которые Россия может ощутить на себе, начав наступление на Украину.

Одним из важных пунктов проголосованного документа является возможность отключения российских систем от платежной системы SWIFT. Этим сервисом пользуются большинство цивилизованных стран, многие финансовые операции ежедневно проходят сквозь SWIFT-платформы.

Стоит отметить, что в случае применения подобной санкции в РФ будет фактически блокирован весь денежный поток. Карты сервисов VISA и Mastercard, выданные российскими банками, не будут приниматься за границей.

Также почти невозможными станут операции с перечислением любой денежной суммы на внутренний российский счет. Считается, что следствием этого станет стремительное падение рубля.

Европарламент предлагает странам ЕС отказаться от приобретения нефти и газа у России, если та начнет полномасштабную войну.

Помимо этого, от вероятных действий власти и военнослужащих могут пострадать и привыкшие к роскоши российские олигархи. Российская агрессия даст Евросоюзу повод заморозить все внешние счета самых богатых людей РФ. Также будут аннулированы их любые визы для выезда за границу.

Климпуш-Цинцадзе утверждает, что подобное единство в Европарламенте — "за" 569 голосов из 682 — Украина видит впервые, за что отечественные политики очень благодарны международным партнерам.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Россия якобы собирается вернуть свои военные формирования к границе с Украиной. Когда это может произойти, читайте в нашем материале.

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