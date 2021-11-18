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Кулеба рассказал, как Запад поможет сдержать агрессию России против Украины

Украина и Запад координируют свои действия, борясь с российской агрессией

сегодня, 13:17
Автор:

Кравцев Сергей
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В вопросе противодействия российской агрессии Украина имеет схожие позиции с позициями союзников. Поэтому Киев и Запад имеют один общий план по противодействию российской агрессии. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал, как Запад поможет сдержать агрессию России против Украины

Дмитрий Кулеба - Фото liga.net

Министр отметил, Кремль всячески показывает, что до сих пор не отказался от военного сценария и рассматривает его, как один из возможных в противостоянии с Украиной. Кулеба подчеркнул, главная задача Украины и западных союзников – отбить любое желание Москвы прибегнуть к военной авантюре.

Западные страны при плотном сотрудничестве с Украиной разработали три этапа защиты от российской агрессии. Первый этап – дипломатичный. Он состоит в том, чтобы западные лидеры использовали публичные выступления для поддержки Украины. 

Второй этап состоит в экономической составляющей. Против России могут быть задействованы новые санкции, в случае решения России пойти на обострение. На особом месте здесь проект "Северный поток-2". Его работа тоже может быть под вопросом.

Третий этап – военно-оборонительный. Он заключается в том, чтобы повысить обороноспособность Украины. Речь идет о помощи Украине в оборонительной сфере. Это может быть помощь от Запада, как воинским контингентом, так и вооружением.

Дмитрий Кулеба подытожил, в комплексе все три уровня должны дать понять России, что продолжать агрессию против Украины – это не только очень дорого, но и опасно.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/trehurovnevyy-plan-kuleba-rasskazal-zapad-1637182460.html
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