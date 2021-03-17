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Путин лично контролировал украинского депутата Рады, – разведка США

Глава Кремля держал на контроле деятельность нардепа

сегодня, 10:05
Автор:

Гриниченко Дима

В американской разведке опубликовали заявление по поводу вмешательства России в выборы президента США, которые состоялись в ноябре 2020 года и участие в этом нардепа Андрея Деркача. Об этом сообщается в отчете офиса директора национальной разведки США.

Путин лично контролировал украинского депутата Рады, – разведка США

Фото: kremlin

Сообщается, что президент России Владимир Путин лично санкционировал вмешательство в американские выборы и держал на контроле деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, которого в Госдепе прямо называют российским агентом.

В американской разведке отметили, что Путин держал на личном контроле все действия Деркача, который связан с российскими спецслужбами и должностными лицами. В США считают, что в Кремле не хотели избрания действующего президента Джо Байдена и поэтому решили поддержать на выборах Дональда Трампа.

Для этого Россия устраивала информационные операции по дискредитации Джо Байдена и Демократической партии США, в которых принимал участие, в том числе и Андрей Деркач. Он распространял данные о якобы коррупционных связей Джо Байдена и его семьи с Украиной. 

Справка: в 2020 году Андрей Деркач устраивал пресс-конференции, на которых публиковал пленки с записями разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и Джо Байденом, когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

В конце 2020 года Минфин США ввел санкции против Деркача за вмешательство в американские выборы президента, назвав его российским агентом. В начале 2021 года под санкции со стороны США также попали нардеп Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, дипломат Андрей Телиженко и другие.

Ранее "Комментарии" сообщали о кибератаках России после санкций в отношении Медведчука.

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Источник: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ICA-declass-16MAR21.pdf#page=2&zoom=auto,-79,55
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