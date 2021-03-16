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Россия развернула атаки на Украину после санкций против Медведчука, – СНБО

В феврале резко увеличилось количество атак со стороны России

сегодня, 14:05
Автор:

Гриниченко Дима

Россия в феврале развернула хакерские атаки против Украины после введения санкций Совета национальной безопасности и обороны в отношении Тараса Козака, Виктора Медведчука и других. Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк в комментарии изданию "РБК-Украина".

Россия развернула атаки на Украину после санкций против Медведчука, – СНБО

Фото: скриншот

По его словам, после введения санкций против Козака и Медведчука в феврале Россия начала масштабно атаковать сайты украинских государственных органов. Он отметил, что в СНБО фиксировали как обычные атаки, так и попытки внедрения вирусов в программы, которые занимаются документооборотом. 

Заместитель секретаря СНБО заявил, что им вовремя удалось устранить угрозу и решить проблему атак со стороны России без последствий. Он отметил, что поводом для атак стали не только санкции против бизнес-активов Медведчука и Козака, но и блокировка пророссийских телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые им принадлежали.

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов называли Виктора Медведчука.

Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил их в информационном терроризме и назвал каналы рупорами российской пропаганды. 

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко за финансирование терроризма. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина будет делать с Донбассом.

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Источник: https://daily.rbc.ua/rus/show/voyna-virusov-gotova-ukraina-kiberatakam-1615828778.html
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