Россия развернула атаки на Украину после санкций против Медведчука, – СНБО

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Гриниченко Дима
Россия в феврале развернула хакерские атаки против Украины после введения санкций Совета национальной безопасности и обороны в отношении Тараса Козака, Виктора Медведчука и других. Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк в комментарии изданию "РБК-Украина".
Фото: скриншот
По его словам, после введения санкций против Козака и Медведчука в феврале Россия начала масштабно атаковать сайты украинских государственных органов. Он отметил, что в СНБО фиксировали как обычные атаки, так и попытки внедрения вирусов в программы, которые занимаются документооборотом.
Заместитель секретаря СНБО заявил, что им вовремя удалось устранить угрозу и решить проблему атак со стороны России без последствий. Он отметил, что поводом для атак стали не только санкции против бизнес-активов Медведчука и Козака, но и блокировка пророссийских телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые им принадлежали.
Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов называли Виктора Медведчука.
Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил их в информационном терроризме и назвал каналы рупорами российской пропаганды.
19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко за финансирование терроризма.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина будет делать с Донбассом.
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