Путин и Лукашенко встретятся на следующей неделе: что будут обсуждать

На следующей неделе планируется проведение встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Названа повестка дня и тема разговора глав государств. Об этом сообщается на канале издания "tut.by".

Фото: РБК

Встреча двух президентов планируется в начале 20-х чисел февраля. Глава беларусского МИД Владимир Макей заявлял, что темой разговоров Путина и Лукашенко могут стать выделение кредита на атомную энергетику, сотрудничество в сфере финансов и процесс интеграции в "союзное государство".

Также встречу Лукашенко и Путина ранее анонсировал пресс-секретарь российского президента и спикер Кремля Дмитрий Песков. В прошлый раз Лукашенко и Путин встречались в сентябре 2020 года в резиденции российского президента в Сочи. Тогда Путин заверил Лукашенко в том, что Россия даст ему кредит в размере полутора миллиардов.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. На президентских выборах в августе 2020 года он боролся за кресло со Светланой Тихановской. По официальным данным, Лукашенко победил в первом туре с результатом более 80% голосов.

Это спровоцировало массовые протесты на всей территории Беларуси, граждане заявляли о фальсификациях и требовали честных выборов. Протесты жестоко подавлялись силовиками, которые применяли запредельное насилие к демонстрантам.

Светлана Тихановская выехала на территорию Евросоюза из-за угрозы жизни. Украинский парламент принимал постановление о том, что не признает результаты выборов в Беларуси.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Янукович выступил с заявлением о событиях на Майдане.

Читайте также о введении новых санкций против России со стороны США.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!