Байден собирается ввести жесткие санкции против России

Новый президент США Джо Байден собирается ввести очередные жесткие санкции против России, которые остановят строительство газопровода "Северный поток-2", по которому собираются поставлять голубое топливо в Германию. Об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки, сообщили в пресс-службе американской администрации.

Байден. Фото: business

По её словам, Джо Байден считает строительство газопровода неудачной и опасной идеей для Европы. На данный момент новая американская администрации анализирует проект "Северного потока-2".

Также Псаки отметила, что Байден дал четкий сигнал России и Европе, что окончание строительства "Северного потока-2" является плохой идеей.

Кроме того, польский сейм на заседаниях 24 и 25 февраля может принять резолюцию с призывом к немецкому правительству остановить реализацию "Северного потока-2". Польские депутаты считают, что проект направлен против всей Европы.

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков, а в январе – американский Конгресс.

Байден официально вступил в должность президента США 20 января 2021 года. Он стал наиболее пожилым главой Белого дома на момент инаугурации, заняв пост в возрасте 78 лет.

Также Джо Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы с 2008 по 2016 год и даже выступал в Верховной Раде Украины в 2015 году.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил причину, по которой Украина до сих пор не вступила в НАТО.

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