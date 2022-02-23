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Путин действует четко по книге Гитлера: украинский дипломат сделал заявление по поводу шагов России

Относительно нынешних действий России временный поверенный в делах Украины в Армении

сегодня, 16:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Президенту России Владимиру Путину очень знакома книга Адольфа Гитлера, и он просто повторяет свои действия согласно ей. Такое заявление сделал временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов на брифинге. Об этом сообщает Укринформ.

Путин действует четко по книге Гитлера: украинский дипломат сделал заявление по поводу шагов России

Денис Автономов - фото из открытых источников

"Он работал в ГДР, в резидентуре КГБ. Считаю, что по умолчанию ему очень хорошо знакомы произведения Адольфа Гитлера "Моя борьба". Один из ключевых посылов этой, с вашего позволения, книги состоит в том, что Австрия не государство, и нация не может быть разделена. То есть, идет просто повторение: "Украина – не государство. Нация не может быть разделена", – заявил дипломат.

По словам Автономовой, сначала президент Российской Федерации Путин "кусает по кусочку, где может", а затем начинает полномасштабную войну.

"Снова Мюнхен, аншлюс Австрии, Судеты – Украина, Приднестровье, Абхазия, Осетия", — добавил Автономов во время брифинга.

Как сообщали ранее "Комментарии", Шмигаль рассказал, как будет жить страна во время чрезвычайного положения. Премьер-министр говорит, что чрезвычайное положение не отразится на жизни людей и работе бизнеса. Глава правительства Денис Шмигаль уверяет, что введение чрезвычайного положения по всей стране не внесет своих корректив в жизнь украинцев и не станет проблемой как для отечественного, так и иностранного бизнеса в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прокомментировал возможность введения военного положения в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное введение военного положения во время встречи с президентом Эстонии в Киеве 22 февраля.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410342-putin-die-citko-za-knizkou-gitlera-timcasovo-povirenij-ukraini-u-virmenii.html
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