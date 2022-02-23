Путин действует четко по книге Гитлера: украинский дипломат сделал заявление по поводу шагов России

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Президенту России Владимиру Путину очень знакома книга Адольфа Гитлера, и он просто повторяет свои действия согласно ей. Такое заявление сделал временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов на брифинге. Об этом сообщает Укринформ.
Денис Автономов - фото из открытых источников
По словам Автономовой, сначала президент Российской Федерации Путин "кусает по кусочку, где может", а затем начинает полномасштабную войну.
Как сообщали ранее "Комментарии", Шмигаль рассказал, как будет жить страна во время чрезвычайного положения. Премьер-министр говорит, что чрезвычайное положение не отразится на жизни людей и работе бизнеса. Глава правительства Денис Шмигаль уверяет, что введение чрезвычайного положения по всей стране не внесет своих корректив в жизнь украинцев и не станет проблемой как для отечественного, так и иностранного бизнеса в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский прокомментировал возможность введения военного положения в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное введение военного положения во время встречи с президентом Эстонии в Киеве 22 февраля.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости