Путин действует четко по книге Гитлера: украинский дипломат сделал заявление по поводу шагов России

Президенту России Владимиру Путину очень знакома книга Адольфа Гитлера, и он просто повторяет свои действия согласно ей. Такое заявление сделал временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов на брифинге. Об этом сообщает Укринформ.

Денис Автономов - фото из открытых источников

"Он работал в ГДР, в резидентуре КГБ. Считаю, что по умолчанию ему очень хорошо знакомы произведения Адольфа Гитлера "Моя борьба". Один из ключевых посылов этой, с вашего позволения, книги состоит в том, что Австрия не государство, и нация не может быть разделена. То есть, идет просто повторение: "Украина – не государство. Нация не может быть разделена", – заявил дипломат.

По словам Автономовой, сначала президент Российской Федерации Путин "кусает по кусочку, где может", а затем начинает полномасштабную войну.

"Снова Мюнхен, аншлюс Австрии, Судеты – Украина, Приднестровье, Абхазия, Осетия", — добавил Автономов во время брифинга.

Как сообщали ранее "Комментарии", Шмигаль рассказал, как будет жить страна во время чрезвычайного положения. Премьер-министр говорит, что чрезвычайное положение не отразится на жизни людей и работе бизнеса. Глава правительства Денис Шмигаль уверяет, что введение чрезвычайного положения по всей стране не внесет своих корректив в жизнь украинцев и не станет проблемой как для отечественного, так и иностранного бизнеса в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прокомментировал возможность введения военного положения в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное введение военного положения во время встречи с президентом Эстонии в Киеве 22 февраля.

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