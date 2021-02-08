Путин будет дестабилизировать ситуацию в Европе, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин будет делать все для дестабилизации и переформатирования ситуации в Европейском союзе. Об этом он заявил во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности.

Путин. Фото: ТАСС

По словам Данилова, Путин будет дестабилизировать Европу, чтобы стереть Европейский союз с политической арены. Он сказал, что Европа находится в опасности из-за планов Путина на будущее.

Секретарь СНБОУ заявил, что Украина не является конечной целью для Путина, так как он хочет полностью переформатировать ситуацию в Европейском союзе, чтобы сесть за стол переговоров с Китаем и США.

Он считает, что Путин хочет построить новый мировой порядок между Россией, Китаем и США, которые будут решать то, что происходит в мире.

Данилов отметил, что эту задачу Путин не снимает с повестки дня и для этого ему постоянно необходимо раскачивать ситуацию в Европе и ЕС,

Справка: Россия начала агрессию против Украины в конце февраля 2014 года. В марте на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили Парламент Крыма, симферопольский аэропорт и другие объекты стратегической инфраструктуры.

16 марта был проведен "референдум", которые не признали Украина и страны международного сообщества. Через несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

В апреле 2014 года Россия начала военную агрессию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что стоит за заявление Авакова насчет обострения на Донбассе.

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