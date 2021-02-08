Обострение на Донбассе: что стоит за тревожным заявлением Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его словам, никакого мирного процесса там уже нет, идет война с минометными и снайперскими обстрелами. С чем связано заявление Авакова? Почему именно он выступает с подобными заявлениями, причем после некоторой медийной "спячки"? "Комментарии" разобрались в ситуации вместе с экспертами.

Арсен Аваков. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Аваков берет на себя роль регулятора, громоотвода"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Арсен Аваков помогает Владимиру Зеленскому выйти из тупиковой ситуации, в которую загнал президента глава его Офиса – Андрей Ермак.

"Решения, под которые Ермак подводит Зеленского – невозвратные. К примеру, прекращения огня, которого на самом деле не было и нет. Аваков берет на себя роль регулятора, громоотвода. И говорит как силовой министр – надо подавлять огневые точки противника, открывать огонь. Нет никакого перемирия с той стороны. Она не хочет выполнять договоренности", — поясняет Олег Жданов логику действий главы МВД.

Поясняя, почему с соответствующими меседжами выступил министр внутренних дел, а не, к примеру, министр обороны Андрей Таран, эксперт отметил, что у главы Минобороны сейчас главная задача – обороняться свое место, держаться за него.

"У Андрея Тарана конфликт с главкомом ВСУ Русланом Хомчаком. В том числе по поводу контрактов, оборонного заказа, — говорит Олег Жданов. — Генштаб вообще становится похож на торговую организацию. И это в воюющей (и не признающей этого) стране".

Аваков же, по мнению эксперта, на сегодняшний день — гарант стабильности и безопасности.

"Похоже, его кандидатуру утвердили еще давно, причем не у нас, а в Вашингтоне. Думаю, Авакову так четко дали понять, чтобы его президентские и премьерские амбиции отошли на второй план. Зато будет вечным министром МВД. В данный момент эта структура – реально может гарантировать Украине стабильности, отсутствие бунтов, беспорядков. И всё регулирует Аваков", — отмечает Олег Жданов.

"Есть лишь приспособление по определенную конъюнктуру"

"Арсен Борисович очень любит оседлать волну, которая уже идет. Он редко их сам создает. Но оседлать — умеет. Сейчас идет неотвратимый процесс обострения ситуации на востоке нашей страны. Потому что Зеленский ввел санкции против непосредственных рупоров пропаганды Кремля. Что им, понятное дело, не понравилось. Потому видим активизацию боевых действий на Донбассе, правда, без серьезного подключения кадровых российских офицеров, потому что Кремль пока сосредоточен на внутренних проблемах. Но вскоре Россия перестанет бояться внутренних протестов, потому что по факту их уже нет. И вновь обратить внимание на восток", — отмечает политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

Он подчеркивает, что уже понятно — активизация боевых действий будет, а большое перемирие более не существует.

"И Аваков решил об этом сказать чуть громче, чем остальные, — поясняет Николай Мельник. – Недавно от также заявлял, что считает преступлением переправку горюче-смазочных материалов отдельными украинским политиками в ОРДЛО через линию соприкосновения. При этом именно Аваков и Порошенко называли преступниками тех, кто блокировал в 2017-м такие действия бизнеса. Тогда глава МВД и пятый президент выступали против такой экономической блокады, невозможности торговать с оккупантами. Но прошло некоторое время — и теперь Аваков называет тех, кто торгует с ОРДЛО — преступниками. То есть, у него нет какой-то определенной линии поведения. Есть лишь приспособление по определенную конъюнктуру".

Напомним, Кравчук призвал к жестким действиям по Донбассу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!