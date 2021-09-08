Провал голосования за статус основного союзника США вне НАТО: что потеряла Украина

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Елизавета Черных
Украинский парламент во время внеочередного заседания провалил голосование за проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). “Воздержались” 163 народных депутата, “за” были всего 24.
Провал голосования за статус основного союзника США вне НАТО - фото из открытых источников
О чём говорит подобный расклад? Зачем было поднимать эту тему, если на выходе – такой результат? Кто выиграл, кто проиграл в итоге? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что подобный расклад говорит сразу о нескольких важных моментах.
По его мнению, от такого результата выиграла Украина. Ведь подобное обращение, будь оно принято, привело бы к ухудшению отношения со стороны администрации Байдена, которая занята сейчас улучшением имиджа президента США после неудачи с выводом американского контингента из Афганистана.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает, что обретение Украиной статуса основного союзники США вне НАТО (MNNA) стало бы важным шагом. И напоминает, что в требованиях Альянса делается упор не только на реформы, но и на важность урегулирования межэтнических или внешних территориальных споров. Ничего из этого мы пока сделать не можем.
То есть, становясь MNNA, мы, по факту, становимся ближе к своей стратегической цели – возвращению своих территорий мирным путем и членству НАТО, считает эксперт. С сожалением констатируя, что и вокруг статуса MNNA, и вокруг предоставления Украине ПДЧ в НАТО, идут политические и геополитические игры. И пока в результате этих игры мы проигрываем. В том числе из-за недостаточного уровня реформ.
Ранее издание "Комментарии" писало, что в администрации Джо Байдена назначили нового ответственного за политику США в отношении Украины.
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