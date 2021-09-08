Провал голосования за статус основного союзника США вне НАТО: что потеряла Украина

Украинский парламент во время внеочередного заседания провалил голосование за проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). “Воздержались” 163 народных депутата, “за” были всего 24.

Провал голосования за статус основного союзника США вне НАТО - фото из открытых источников

О чём говорит подобный расклад? Зачем было поднимать эту тему, если на выходе – такой результат? Кто выиграл, кто проиграл в итоге? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

От такого результата выиграла Украина

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что подобный расклад говорит сразу о нескольких важных моментах.

"Во-первых, большинство депутатов не готовы рисковать своей репутацией ради сиюминутных выгод. Во-вторых, попытка партии Порошенко "торпедировать" попытку Банковой наладить взаимоотношения с администрацией Байдена в ущерб национальным интересам Украины, не сработала", – поясняет эксперт.

По его мнению, от такого результата выиграла Украина. Ведь подобное обращение, будь оно принято, привело бы к ухудшению отношения со стороны администрации Байдена, которая занята сейчас улучшением имиджа президента США после неудачи с выводом американского контингента из Афганистана.

"Нам крайне важно сохранить двухпалатную поддержку в Конгрессе США. Нельзя преждевременно требовать того, чего нельзя достигнуть в данных обстоятельствах, — подчеркивает Максим Яли. – Сперва следует провести необходимые реформы достичь необходимых критериев, а также – согласия стороны, которая принимает решение. И лишь затем выходить с соответствующим предложением".

Становясь MNNA, мы становимся ближе к своей стратегической цели – возвращению своих территорий мирным путем и членству НАТО

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает, что обретение Украиной статуса основного союзники США вне НАТО (MNNA) стало бы важным шагом. И напоминает, что в требованиях Альянса делается упор не только на реформы, но и на важность урегулирования межэтнических или внешних территориальных споров. Ничего из этого мы пока сделать не можем.

"По факту, лишь когда мирным путем будет урегулирован конфликт и произойдет возвращение территорий — Донбасса и Крыма — и мы сможем говорить о территориальной целостности и нерушимости, сможем на что-то претендовать. Плюс, безусловно, необходимо проведение соответствующих реформ, о чем говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг, да и не только он. А вид такого партнерства как MNNA как раз предназначен для стран, на территории которых или рядом с которыми, влияя на них, есть вооруженные и территориальные конфликты. Не даром этот статус имеют те же Тайвань, Южная Корея, Афганистан, Пакистан, Япония. Имея такой статус, мы подтверждаем готовность решать эти конфликты, но и укрепляем свою обороноспособность – при условии борьбы с коррупцией и следования реформам", – подчеркивает Катерина Коваль.

То есть, становясь MNNA, мы, по факту, становимся ближе к своей стратегической цели – возвращению своих территорий мирным путем и членству НАТО, считает эксперт. С сожалением констатируя, что и вокруг статуса MNNA, и вокруг предоставления Украине ПДЧ в НАТО, идут политические и геополитические игры. И пока в результате этих игры мы проигрываем. В том числе из-за недостаточного уровня реформ.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в администрации Джо Байдена назначили нового ответственного за политику США в отношении Украины.

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