Рада не поддержала обращение к США относительно предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО

Народные избранники не поддержали проект постановления № 5308 о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. На заседании парламента "за" проголосовали только 25 депутатов. Большинство — из "Европейской солидарности" и "Батькивщины", сообщает издание "Зеркало недели".

Верховная Рада Украины, пресс-служба ВРУ

В обращении говорится, что нахождение Украины в "серой" зоне безопасности угрожает жителям Европы, ведь Россия представляет наибольшую военную угрозу. По мнению авторов законопроекта, только установление новых международных правил поможет изменить ситуацию. А двустороннее партнерство между Украиной и США лишь усилит международную демократию. Статус союзника могут получить страны, которые пока по разным причинам не могут быть полноправными членами НАТО.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", подобное обращение раскритиковали многие политики. В частности, не поддержал такие действия министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, это просто очередной "политический хайп". В Кабмине напомнили, что Украина уже имеет ряд договоренностей и соглашений с НАТО и правительством США, поэтому статус союзника может замедлить эти процессы.

Раскритиковала обращение и посол Украины в США Оксана Маркарова. Она подчеркнула, что этот статус для тех стран, которые по разным причинам не собираются вступать в Североатлантический Альянс.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины призвала народных избранников поработать над вопросом объединения усилий вокруг подготовки к историческому заседанию Парламентской ассамблеи НАТО, где есть больше шансов обсудить условия вступления Украины в Альянс.

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