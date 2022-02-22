Признание "Л/ДНР" Россией: как должен действовать Запад и осталось ли место для дипломатии

После того, как Россия признала "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей – как должен действовать Запад? Следует ли вводить те самые "адские санкции"? Осталась ли еще возможность для дипломатических маневров? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Признание "Л/ДНР" Россией: как должен действовать Запад - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Если мы ничего не делаем сами, то – чего ожидать? Решают другие государства, исходя из своих интересов

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет:

"Нам бы хотелось реакции посильнее. А руководитель каждой из стран Запада исходит из собственных представлений о целесообразности тех или иных санкций. Напоминаю, что санкции вводит не Украина, а отдельные государства. И не зря президент Зеленский в Мюнхене поднимал вопрос о несоответствии заявлений и практической реакции наших международных партнеров".

С точки зрения интересов Германии, продолжает эксперт, под санкции не должен попадать "Северный поток-2" (хоть сейчас появилось заявление о вероятной приостановке сертификации из-за действий РФ). С точки же зрения Украины – это ключевое. Никуда не делась, напоминает Игорь Тышкевич, и продажа немецкими компаниями продуктов двойного назначения в РФ.

"Ключевая манипуляция, самообман украинских политиков, когда о санкциях против России они говорят как о результате своих действий. Между тем, чувствительные для РФ санкции вводим не мы. Мы можем лишь просить об этом, обращаться, – отмечает эксперт. – При этом я не слышал, чтобы Украина направила хотя бы список – против кого стоит применить санкции, против каких персон и компаний. Если этого нет, то почему мы говорим о санкциях как о результате нашей политики. Либо как о том, чего мы ожидаем. Если мы ничего не делаем сами, то – чего ожидать? Решают другие государства, исходя из своих интересов".

Что касается возможности дипломатически маневров, то они были, есть и будут, уверен Игорь Тышкевич.

"РФ акцентирует внимание на том, что Минский процесс не мертв. Мол, теперь, когда эти т.н. "республики" признаны Москвой, Киеву, возможно, будет легче с ними разговаривать. Такой подход может найти понимание и у наших западных партнеров. Вот вам, пожалуйста, площадка для переговоров по Украине. С точки зрения глобальных переговоров о "гарантиях безопасности", которых хочет Россия, переговорный процесс не мертв, консультации будут продолжены. Главный вопрос – как Украина позиционирует себя в данной ситуации. Если ожидает, что более мощные страны договорятся между собой – и доведут результаты до нашего сведения, то и сетовать потом не стоит", – резюмирует эксперт.

Сейчас же РФ пытается легализовать присутствие своих войск на Донбассе. Это потянет за собой санкции, но не те, которые являются инструментом сдерживания России

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик предполагает, что западные страны будут действовать в соответствии с заранее объявленными планами. А именно – вводить санкции пропорциональные осуществленному Россией вторжению.

"Санкции, в свою очередь, будут бить по финансовым и инвестиционным институтам, доступу к технологиям, представителям политической, военной и бизнес элиты РФ. Это не будет пакет "адских санкций", которые остаются инструментом сдерживание, но он будет оказывать калечащее воздействие на российскую экономику", – поясняет эксперт.

По его мнению, реакция Запада пока относительно сдержанная, так как было заранее оговорено, что будет калибровка санкций, в зависимости от действий России. То есть, полномасштабная атака потянула бы за собой более масштабные санкции.

"Сейчас же РФ просто пытается легализовать присутствие своих войск на Донбассе. Это потянет за собой санкции, но не те, которые являются инструментом сдерживания России, – подчеркивает Денис Москалик. – Дипломатические маневры будут тянуться ещё долгие годы. Ведь это способ осуществления деэскалации и заговаривания конфликта. К прогрессу это не приведет, но даст возможность избежать нежелательной интенсификации конфликта".

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