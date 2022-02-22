Впереди тяжелые испытания и потери: Резников обратился к украинским военным

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обратился к Вооруженным Силам Украины. В своем заявлении министр отметил, что впереди — тяжелые испытания, однако нашу страну непременно ждет победа. Соответствующее обращение обнародовано в соцсети Facebook.

Алексей Резников - фото: Офис президента

По словам Резникова, выбор Украины прост — защищать свою страну, свой дом и близких людей. Впрочем, для украинской стороны, отметил министр, ничего не изменилось.

К тому же, теперь страна сможет увидеть рядом "настоящих друзей", количество которых только возрастет. А те "друзья", которые склоняли Украину к капитуляции теперь не смогут спрятаться.

"Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и отчаяние.​ Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей – это признак того, что мы все делаем правильно". — написал Резников.

Глава Минобороны добавил, что сейчас все усилия военно-политического руководства Украины, а также командования Вооруженных Сил будут направлены на укрепление обороны нашего государства. В частности, власти будут максимально приобщать партнеров к оказанию помощи, часть из которых страна уже получила.

Резников также добавил, что Украина не допустит принятия хаотических решений, к которым многие подталкивают наше государство.

​Отметим, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указом о признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Отныне Кремль может пойти на тот шаг, чтобы размещать свои военные базы в ОРДЛО, такая возможность появится у Москвы после ратификации так называемого "договора о дружбе" между "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем, очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Помимо этого, в Белом доме считают, что Россия намерена захватить три больших украинских города, кроме Киева.

Ранее на портале "Комментарии" - Макаревич отреагировал на признание РФ "Л/ДНР".

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