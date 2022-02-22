logo

BTC/USD

37411.66

ETH/USD

2576.78

LTC/USD

103.80

USD/UAH

29.20

EUR/UAH

33.00

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Впереди тяжелые испытания и потери: Резников обратился к украинским военным
commentss НОВОСТИ Все новости

Впереди тяжелые испытания и потери: Резников обратился к украинским военным

Сейчас все усилия военно-политического руководства Украины, а также командования Вооруженных Сил будут направлены на укрепление обороны нашего государства

сегодня, 12:30
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обратился к Вооруженным Силам Украины. В своем заявлении министр отметил, что впереди — тяжелые испытания, однако нашу страну непременно ждет победа. Соответствующее обращение обнародовано в соцсети Facebook. 

Впереди тяжелые испытания и потери: Резников обратился к украинским военным

Алексей Резников - фото: Офис президента

По словам Резникова, выбор Украины прост — защищать свою страну, свой дом и близких людей. Впрочем, для украинской стороны, отметил министр, ничего не изменилось. 

К тому же, теперь страна сможет увидеть рядом "настоящих друзей", количество которых только возрастет. А те "друзья", которые склоняли Украину к капитуляции теперь не смогут спрятаться. 

"Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и отчаяние.​ Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей – это признак того, что мы все делаем правильно". — написал Резников. 

Глава Минобороны добавил, что сейчас все усилия военно-политического руководства Украины, а также командования Вооруженных Сил будут направлены на укрепление обороны нашего государства. В частности, власти будут максимально приобщать партнеров к оказанию помощи, часть из которых страна уже получила. 

Резников также добавил, что Украина не допустит принятия хаотических решений, к которым многие подталкивают наше государство. 

​Отметим, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указом о признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Отныне Кремль может пойти на тот шаг, чтобы размещать свои военные базы в ОРДЛО, такая возможность появится у Москвы после ратификации так называемого "договора о дружбе" между "ЛНР" и "ДНР".  

Впрочем, очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками. 

Помимо этого, в Белом доме считают, что Россия намерена захватить три больших украинских города, кроме Киева. 

Ранее на портале "Комментарии" - Макаревич отреагировал на признание РФ "Л/ДНР". 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!