Впереди тяжелые испытания и потери: Резников обратился к украинским военным

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Елизавета Черных
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обратился к Вооруженным Силам Украины. В своем заявлении министр отметил, что впереди — тяжелые испытания, однако нашу страну непременно ждет победа. Соответствующее обращение обнародовано в соцсети Facebook.
Алексей Резников - фото: Офис президента
По словам Резникова, выбор Украины прост — защищать свою страну, свой дом и близких людей. Впрочем, для украинской стороны, отметил министр, ничего не изменилось.
К тому же, теперь страна сможет увидеть рядом "настоящих друзей", количество которых только возрастет. А те "друзья", которые склоняли Украину к капитуляции теперь не смогут спрятаться.
Глава Минобороны добавил, что сейчас все усилия военно-политического руководства Украины, а также командования Вооруженных Сил будут направлены на укрепление обороны нашего государства. В частности, власти будут максимально приобщать партнеров к оказанию помощи, часть из которых страна уже получила.
Резников также добавил, что Украина не допустит принятия хаотических решений, к которым многие подталкивают наше государство.
Отметим, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указом о признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Отныне Кремль может пойти на тот шаг, чтобы размещать свои военные базы в ОРДЛО, такая возможность появится у Москвы после ратификации так называемого "договора о дружбе" между "ЛНР" и "ДНР".
Впрочем, очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.
Помимо этого, в Белом доме считают, что Россия намерена захватить три больших украинских города, кроме Киева.
Ранее на портале "Комментарии" - Макаревич отреагировал на признание РФ "Л/ДНР".
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