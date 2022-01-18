Привкус фейковости: эксперты прокомментировали заявления об эвакуации дипломатов РФ из Украины

Издание The New York Times сообщило, что Россия эвакуирует из Украины сотрудников дипломатических учреждений РФ. В МИД Украины уверяют, что не имеют такой информации. Эксперты поделились с изданием "Комментариями" мнениями об этих заявлениях и о возможности открытой агрессии РФ.

Россия ведет гибридную войну, фото из открытых источников

Под фоном блефа может скрываться именно желание широкомасштабного наступления

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, что мы видим явную информационную войну.

"Из того же ряда, что и карты со стрелочками возможного наступления россиян на территорию Украины, которые периодически сливает британским и немецким изданиям российская разведка, – отмечает эксперт. – Впрочем, это не значит, что Россия не ведет подготовку к реальному вторжению. И хоть агрессор обычно не действует столь открыто (переброска военной техники к российско-украинским границам, участившиеся учения, в том числе на белорусской территории, запугивающие заявления), под фоном блефа может скрываться именно желание широкомасштабного наступления. И это беспокоит не только нас, но и страны Запада. Мы видим резко возросшее количество визитов глав внешнеполитических ведомств в Киев и Москву".

Валерий Кравченко уверен, что угроза остается. По его мнению, есть всего два сценария. И оба плохие для Украины.

"Первый – непосредственная военная агрессия. И это худший сценарий. Его индикаторами станет в разы возросшее число российских войск и техники у наших границ. Когда, к примеру, к 100 тысячам, что уже там сосредоточены, добавится еще столько же. И в случае открытой военной агрессии россиян разрыв дипломатических отношений между Украиной и РФ станет неизбежным, – отмечает эксперт. – Но пока мы видим дипломатические и пропагандистские игры. И, похоже, реализацию второго сценария. Обещая потенциальный мир, Россия выстраивает новый статус-кво, в котором Украина – буферная зона, а наше продвижение в НАТО и ЕС – заблокировано. Россия в своем недавнем ультиматуме четко назвала это "красными линиями". Заступать за которые Запад, похоже, не готов".

П опытки вооруженных провокаций со стороны России все же неизбежны

Эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM", политтехнолог Александр Курбан акцентирует, что уже более года в публичном медиапространстве и профильной экспертной среде активно обсуждается перспектива широкомасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину. И всё это время, Кремль регулярно подбрасывает явные тому подтверждения.

"По всем канонам современных геополитических конфликтов, типичных войн и агрессий, мы стоим буквально в двух шагах от начала войны. Фактически она уже должна была начаться сразу после недавней кибератаки на наши правительственные сайты и объекты критической инфраструктуры. Безусловно, всё это не может не вызывать тревогу, если б не одно "но". Ощущается некий привкус фейковости в этой подготовке. Чего-то тут не хватает, – считает Александр Курбан. – Ну вот, как, например, с "эвакуацией" членов семей российских дипломатов из Украины, о которой сегодня там много говорят у нас, в РФ и на Западе. Объявили об этой эвакуации ещё в декабре прошлого года. Но толком ничего не сделали. Периодически вспоминают об этом, потом опять забывают".

Так войны не начинают, уверяет эксперт. Во всяком случае – классические войны. Там всё делается быстро, незаметно, результативно – и уж явно без широкого медийного резонанса. А вот для гибридных войн такие вещи вполне типичны.

"В типичной гибридной войне, непосредственно военный компонент является не главной составляющей. Во многих случаях он вообще не имеет место. А вот информационная, дипломатическая, экономическая, внутриполитическая составляющие – обязательны. Рассматривая через призму технологий гибридных войн происходящее сегодня между РФ и Украиной, можно ожидать всего, что угодно, – кроме прямого и широкомасштабного вторжения. У Кремля для этого сейчас нет денег, ресурсов, надежных союзников, подходящих внешне и внутренне политических условий. Аргументов для таких выводов предостаточно, но это тема отдельного разговора и не одного. Однако сказанное выше не означает, что Украине и ее западным союзникам можно расслабляться и забыть о российской угрозе", – отмечает Александр Курбан.

По его мнению, ситуация будет накаляться и дальше. Мы только подходим к апогею.

"В финале, скорее всего, таки будут иметь место попытки вооруженных провокаций, – прогнозирует эксперт. – В стиле Майнильского или Глейвицкого конфликта. Это может быть в Приднестровье, в ОРДЛО, на границе с Белгородской или Брянской областью или на белорусской границе. Это может произойти также в черноморской или азовской акватории, в воздушном пространстве. Одним словом – в любой форме и в любом месте геополитического контакта Украины и России".

Именно такая военная провокация, считает Александр Курбан, станет финальной точкой конфликта. Сразу после того как это произойдёт, Кремль предъявит свой окончательный ультиматум в самой категоричной форме.

"Безусловно, такой ультиматум будет отвергнут. После этого Москва пойдёт на попятную. Или начнет войну – и уже в скором времени перестанет быть столицей Российской Федерации. Да и самой РФ уже не будет. Следствием большой открытой войны с Украиной для России станут экономическое, внешне и внутри политическое цунами, которое сметёт ее с геополитической карты мира, – уверен эксперт. – Финализируя свой прогноз, хочу отметить: если кто-то посчитает мои предположения малореальными, предлагаю ознакомиться с военной доктриной РФ, так называемой "Доктриной Герасимова". Там есть все те элементы и обстоятельства, о которых шла речь выше".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты объяснили, чего на самом деле хочет Россия от Украины, и это не территория.

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