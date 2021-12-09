Эксперты объяснили, чего на самом деле хочет Россия от Украины, и это не территория

Российские войска возле границы, фото из Twitter / Glasnost Gone

Иностранные СМИ описали четыре возможных сценария наступления России на Украину. Какой из вариантов наиболее вероятен и почему? Может ли Украина рассчитывать на реальную поддержку Запада в случае российского вторжения – или это будут лишь санкционные ответы на агрессию Кремля? Как могут далее развиваться события вокруг ОРДЛО?

Реальной угрозы вторжения на данный момент нет

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что в случае открытой российской агрессии Украине не стоит рассчитывать на поддержку Запада в виде вооруженных сил. Но стоит – в виде дополнительных вооружений, боевой техники, специальных вооружений, передачи развединформации.

"Дипломатическая поддержка также будет, в том числе новые антироссийские санкции. Экономическая – под большим вопросом. Если есть вооруженный конфликт, никакие кредиты, лизинги и так далее не предоставляются, потому что всегда возможен форс-мажор", – поясняет Олег Стариков.

При этом собственно прямое нападение России он считает маловероятным. Соответственно – маловероятными и все четыре соответствующих сценария, представленные иноСМИ.

"Это всё – из области домыслов и фантастики. РФ по отношению Украине, безусловно, всегда является потенциальной угрозой. Но реальной угрозы вторжения на данный момент нет. Потому что нет политических предпосылок для того, чтобы осуществлять агрессию. Как говорил прусский военачальник, военный теоретик и историк Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц: "Война – продолжение политики, только другими средствами". А российская политика на данном этапе вполне решает свои задачи и без открытой войны", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает он, РФ предупредила, что будет приняты жесткие меры, если Украину примут в НАТО, или если произойдет осваивание украинской территории инфраструктурой Альянса.

"В настоящее время мой прогноз такой. Если Украина и РФ не пойдут на выполнение Минских соглашений, то Россия начнет в ускоренном порядке интегрировать ОРДЛО, – предупреждает Олег Стариков. – Выдача паспортов там идет уже около года. Сейчас выдано от 500 до 600 тысяч. В следующем году половина населения ОРДЛО уже будет иметь гражданство РФ. Со всеми вытекающими. Ускоряется и экономическая интеграция неподконтрольных Украине части Донецкой и Луганской областей в РФ. Идет запуск металлургического комплекса с помощью российских ресурсов. Недавним указом президента Путина продукция ОРДЛО может открыто заходить на российский рынок. Скорее всего, власти РФ попытаются подтянуть уровень жизни в ОРДЛО к уровню жизни Ростовской области. Параллельно идет процесс политической интеграции. Жители ОРДЛО в сентябре участвовали в выборах в Госдумы РФ. Недавно "руководство" т.н. "ДНР" и "ЛНР" приняли в партию "Единая Россия". Не удивлюсь, если к 2024 году (год выборов президента РФ) почти все взрослое население ОРДЛО будет иметь российские паспорта и состоять в "Единой России". А это уже – полное экономическая и политическая принадлежность к РФ. И что этому намерена противопоставить украинская власть?"

России не нужна территория, ей надо влияние на украинскую внутреннюю политику

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что в перечисленных вариантах нет наиболее реального, который реализуется сейчас. А именно – комплексно-политическое давление на изменение политики Украины.

Он подчеркивает, что все варианты, о которых сообщает defensenews, основаны на том, что РФ нужна территория.

"Но ей это не нужно, – уверен Игорь Тышкевич. – Ей надо влияние на украинскую внутреннюю политику в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. И территория тут ни при чем. В той или иной мере как реализация российской политики эскалация возможно по любому из 4 вариантов. Но с точки зрения самодостаточных вариантов (что России именно это надо, а не что иное), все приведенные прогнозы – бред сумасшедшего. Для РФ самое важное – не дать Украины выйти из орбиты российской политики. А желательно приблизить Украину к себе. Не столько с точки зрения настроений общества (хоть в будущем это возможно), сколько с точки зрения границ возможности принятия решений украинской властью. Чтобы РФ оставалась и с каждым годом усиливалась как фактор, влияющий на внутриукраинскую политику".

Именно в таком ракурсе стоит рассматривать всё, что делает Россия, считает эксперт.

"Давайте вспомним об энергетическом кризисе, о концентрации российских войск у украинских границ. Мы имеем два серьезных вызова. На данном этапе для РФ важно, чтобы Украина потратила на решение этих вызовов бюджетные деньги, – поясняет Игорь Тышкевич. – Та же мобилизация, о вероятности которой уже говорилось, довольно дорогое мероприятие. Особенно зимой. А энергетический кризис привел к тому, что из-за недостачи угля Украина вынуждена использовать в качестве топлива природный газ – при нынешних-то ценах на него! Уже образовался и явный дефицит электроэнергии. И перспективы дефицита любого топлива в феврале (газа, угля, электроэнергии). И Россия может выйти с прекрасным предложением: покупайте те или иные энергоресурсы у нас – или в т.н. "ДНР" и "ЛНР". Второй вариант для РФ даже более благоприятен, потому что Украина тогда входит в прямой контакт с сепаратистами. А Россия показывает, что не является стороной конфликта".

Если смотреть так – всё довольно комплексно с точки зрения политического давления. И военная составляющая здесь всего лишь ход, акцентирует эксперт.

"Ну, а если гипотетически допустить вероятность вторжения (хоть я не вижу логики в этом по озвученным выше причинам), готовы ли США, находящиеся в противостоянии с Китаем, воевать с РФ, которую пытаются сделать нейтральной к КНР? Готовы ли воевать с Россией Польша, Германия? Максимум, что будет – это определенная политическая реакция, а также уже озвученная Байденом помощь странам Восточной Европы, которые являются членами НАТО. А восточный фланг НАТО заканчивается на границах Украины", – констатирует Игорь Тышкевич.

Как сообщал портал "Комментарии", названы четыре возможных сценария российского военного вторжения в Украину.

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