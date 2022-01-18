Что ответили в МИД Украины об информации про эвакуацию российских послов

The New York Times написало об эвакуации послов и дипломатических представителей России вместе с их родными с территории Украины. Об этом пишет Укринформ.

В МИД Украины прокомментировали информацию о послах РФ, фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины ответили, что им известно о работе дипломатических представительств России в Украине. По словам спикера ведомства Олега Николенко, никакой информации от РФ об эвакуации послов и дипломатов не поступало. Украинская сторона не планирует отзывать своих послов и дипломатов с территории России.

Украинские посольства и консульства в РФ продолжают работу в штатном режиме. Речь идет о дипломатических учреждениях в таких городах РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске.

Спикер подчеркнул, что никаких сообщений от посольств других государств в Украине о намерениях эвакуировать их дипломатов не поступало.

В МИД России отметили, что посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме. Других деталей по работе консульств на территории Украины в ведомстве не уточняли.

Как сообщал портал "Комментарии", в издание The New York Times сообщало, ссылаясь на источник в СБУ, не называя его фамилии, что в ближайшие дни ожидается, что Украину покинут еще 30 человек. Они выедут обратно в Россию из Киева и консульства во Львове. Ранее уже уехали 18 человек.

Также мы писали, что в МИДе рассказали, планируются ли военные операции на Донбассе. По словам главы ведомства, у украинской власти не было и нет никаких планов по наступательным военным операциям на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом дипломат заявил, учитывая заявления российских делегаций о возможном развертывании военных действий со стороны Украины для освобождения Крыма и Донбасса.





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