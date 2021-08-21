Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем

В преддверии 30-летия независимости Украины Президент Владимир Зеленский встретился с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Встреча Владимира Зеленского и Вселенского Патриарха, фото: сайт Офиса Президента Украины

Во время встречи Президент Украины и Вселенский Патриарх обсудили возможность и пути мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, обратили внимание на недопустимость нарушения свободы вероисповедания, которое наблюдается на временно оккупированных территориях, в то время как в Украине мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий.

"Знаю, как тепло вы принимали детей украинских воинов, погибшим в результате российской агрессии, в вашей резиденции на Фанаре в 2018 году. Высоко ценю готовность провести встречу с ними в рамках вашего визита", — поблагодарил Владимир Зеленский Вселенского Патриарха Варфоломея.

Президент Украины также выразил надежду на дальнейшее тесное взаимодействие нашей страны и Вселенского Патриархата.

Вселенский Патриарх отметил, что молится за мир в Украине. Его Всесвятейшество также благословил украинский народ от имени Матери-Церкви.

"Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату", — отметил Вселенский Патриарх Варфоломей.

Напомним, что для Кипрской церкви признание Украинской православной церкви сначала единолично главой духовенства, а затем и большинством голосов синода, все равно обернулось расколом внутри греческой религиозной общины.

Также ранее "Комментарии" сообщали, что по мнению бывшего главы Киевского Патриархата Филарета, при дарении Украине томоса Константинопольский патриархат преследовал исключительно выгоду.

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