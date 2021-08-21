Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем

BTC/USD
48904.98
ETH/USD
3284.21
LTC/USD
182.31
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Лилия Боровая
В преддверии 30-летия независимости Украины Президент Владимир Зеленский встретился с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
Встреча Владимира Зеленского и Вселенского Патриарха, фото: сайт Офиса Президента Украины
Во время встречи Президент Украины и Вселенский Патриарх обсудили возможность и пути мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, обратили внимание на недопустимость нарушения свободы вероисповедания, которое наблюдается на временно оккупированных территориях, в то время как в Украине мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий.
Президент Украины также выразил надежду на дальнейшее тесное взаимодействие нашей страны и Вселенского Патриархата.
Вселенский Патриарх отметил, что молится за мир в Украине. Его Всесвятейшество также благословил украинский народ от имени Матери-Церкви.
Напомним, что для Кипрской церкви признание Украинской православной церкви сначала единолично главой духовенства, а затем и большинством голосов синода, все равно обернулось расколом внутри греческой религиозной общины.
Также ранее "Комментарии" сообщали, что по мнению бывшего главы Киевского Патриархата Филарета, при дарении Украине томоса Константинопольский патриархат преследовал исключительно выгоду.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости