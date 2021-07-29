Президент назначил нового командующего ООС: с чем связана такая активная смена кадров

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Ольга Чародий
Президент Владимир Зеленский продолжает массированные кадровые перестановки. После смены министра МВД, главкома ВСУ, руководителя Службы внешней разведки (СВР), ряда персон в СБУ и Минобороны, дошла очередь до руководства Вооруженных сил Украины и командования операции Объединенных сил. С чем связана такая активная смена кадров?
Александр Павлюк (фото из открытых источников)
Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает
кадровую политику действующей власти, пожалуй, худшей за все время
независимости.
Первая – некая кулуарная борьба в окружении президента, чтобы
ставить своих людей на определенные направления.
Вторая – элемент страха со стороны самого Зеленского.
Президента, возможно, напугали, что те или иные высокопоставленные силовики не
являются лояльными к действующей власти.
Третье пояснение – возможные протестные акции осенью (рост
тарифов, контраверсийные законы). И чтобы иметь лояльных руководителей силовых
структур – от армии до СБУ – проводятся кадровые перестановки.
Политический консультант, глава Центра политических студий
"Доктрина" Ярослав Божко обращает внимание, что кадровые перестановки
в силовом блоке проходят не точечно, а фактически тотально.
По мнению Ярослава Божко, Банковая хочет получить монопольный мандат на использование силовиков, потому конкретные кадры тут уже вторичны. Первична же собственно стратегия по концентрации власти. И ВСУ – лишь частью этого большого процесса, резюмирует эксперт.
"Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский вывел из Совета национальной безопасности и обороны бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.
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