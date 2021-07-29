Президент назначил нового командующего ООС: с чем связана такая активная смена кадров

Президент Владимир Зеленский продолжает массированные кадровые перестановки. После смены министра МВД, главкома ВСУ, руководителя Службы внешней разведки (СВР), ряда персон в СБУ и Минобороны, дошла очередь до руководства Вооруженных сил Украины и командования операции Объединенных сил. С чем связана такая активная смена кадров?

Александр Павлюк (фото из открытых источников)

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает кадровую политику действующей власти, пожалуй, худшей за все время независимости.

"Трудно найти логическое объяснение как увольнениям, так и назначениям. Если говорить о последних, связанных с силовым блоком, тот тут может быть ряд причин", – говорит Виталий Бала.

Первая – некая кулуарная борьба в окружении президента, чтобы ставить своих людей на определенные направления.

Вторая – элемент страха со стороны самого Зеленского. Президента, возможно, напугали, что те или иные высокопоставленные силовики не являются лояльными к действующей власти.

Третье пояснение – возможные протестные акции осенью (рост тарифов, контраверсийные законы). И чтобы иметь лояльных руководителей силовых структур – от армии до СБУ – проводятся кадровые перестановки.

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко обращает внимание, что кадровые перестановки в силовом блоке проходят не точечно, а фактически тотально.

"Они произошли во всем силовом блоке и разведсообществе — МВД, ВСУ, СНБО, СБУ и СВР, – напоминает эксперт. – Это явно говорит о желании Банковой контролировать силовые ведомства, не допуская создания альтернативных центров силы. Потому их время от времени их "перетряхивают"".

По мнению Ярослава Божко, Банковая хочет получить монопольный мандат на использование силовиков, потому конкретные кадры тут уже вторичны. Первична же собственно стратегия по концентрации власти. И ВСУ – лишь частью этого большого процесса, резюмирует эксперт.

"Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский вывел из Совета национальной безопасности и обороны бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!