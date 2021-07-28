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Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ и командовании ООС
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Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ и командовании ООС

Зеленский уволил старых руководителей и назначил новых.

28 июля 2021, 22:56
Автор:

Харченко Дарина

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины и командовании операции Объединенных сил. Так, Зеленский освободил от должности начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнейчука и назначил на эту должность Сергея Шапталу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ и командовании ООС

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Также генерал-лейтенанта Владимира Кравченко уволили поста командующего операции Объединенных сил. Вместо него на эту должность назначили Александра Павлюка.

Зеленский также уволил командующего десантно-штурмовой войск Украины Евгения Мойсюка.

Олега Синайко назначили заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

"Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский вывел из Совета национальной безопасности и обороны бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Напомним, Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака . Его место займет генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Хомчак же назначен первым заместителем секретаря СНБО. Что означают кадровые ротации последнего времени в силовых органах и армии? Наступают реальные изменения, или это просто "перестановка кроватей"? Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович называет данные перестановки ожидаемыми. По мнению Игоря Рейтеровича, если привязать данное кадровое решение к изменениям, которые недавно были в силовом блоке — Службе внешней разведки, СБУ, — видно, что идет достройка президентской вертикали.

Главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко ранее заявлял о кризисе в украинской армии и нерешенные проблемы взаимодействия между главами ВСУ и Минобороны — Русланом Хомчаком и Андреем Тараном. По словам Воронченко, в ВСУ полностью остановлено строительство военных арсеналов, на передовой — некачественное питание, а на закупки оружия и бронежилетов якобы возможна коррупция. Воронченко также указал на отсутствие взаимопонимания между руководством ВСУ и Минобороны, в том числе он заявил о дублировании функций.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/decrees
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