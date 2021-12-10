Президент и слуги народа – первые: почему же тогда Зеленского ждет судьба Ющенко

Социологическая группа "Рейтинг" представила свежие результаты социсследования, согласно которым правящая партия "Слуга народа" и президент Украины Владимир Зеленский продолжают удерживать лидирующие позиции по поддержке среди украинцев. Как передает издание "Комментарии", политические эксперты оценили шансы правящей партии и действующего президента удержать власть и после выборов.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Политический эксперт Валерий Клочок отметил у себя в Facebook, Владимир Зеленский и "слуги народа" продолжают удерживать первенство в рейтинге. Но есть одно существенное "но". На парламентских выборах 31 марта 2002 г. блок Наша Украина Виктора Ющенко набрал 23,57 % голосов (70 мандатов в Верховной Раде) и занял первое место. Тогда коалиций никто не делал в парламенте (Конституция была иной). Они так и плыли по течению. Ключевую роль в голосованиях играли депутатские группы, которых было в том созыве немало.

"В 2007 году Блок трансформировался в Наша Украина – Народная Самооборона. Участие в выборах дало им всего 13%, а коалициада БЮТ и НУНС завершилась полным фиаско. Ключевую роль сыграл тогда Блок Литвина, едва преодолевший 3%-ный барьер: регионалы объединились с коммунистами и поставили спикером парламента Литвина. БЮТ и НУ-НС остались с носом так же, как БЮТ и Наша Украина в 2006 году. В том году в течение 4 месяцев победители выборов так и не смогли поделить портфели, а спикером парламента стал Мороз", – вспоминает эксперт.

Он продолжает, сегодня на политической карте Украины история повторяется. Измельчение оппозиции, возвращение "старых" политиков на арену, появление Разумкова с пока воображаемой партией, но устойчивым проходным процентом, реанимация Ляшко и президентские амбиции столичного мэра уже внесли серьезные коррективы в политические процессы.

"И даже в случае победы Зеленского на посту президента его просто оставят с булавой и собственной парламентской оппозицией. А-ля Ющенко во время своей каденции – видеть вижу, а укусить не могу. Поэтому на Банковой сколько угодно могут наслаждаться своим первым местом. Только толку от этого не так много", – подчеркнул Клочок.

Политический эксперт Виктор Бобыренко отмечает, он ранее дал прогноз, что рейтинг Зеленского переживет зиму. После такого прогноза многие оппоненты заявляли, что это без шансов, особенно после "Вагнергейта".

"Я проводил недавно тренинг со студентами и большинство из них ни в зуб ногой о Вагнергейте. Просто это им не интересно. Но где-то половина из участников (и даже больше) – готовы прийти на выборы. Это аберрация. Искривление. Только не в физике, а в сознании. Я вот интересуюсь политикой, так и знаю. А буквально на днях мне рассказали, что Злата Огневич выбрала себе пару в шоу "Холостячка". Злату я запомнил из-за необычного, но славянского имени и фамилии. Теперь буду знать, что такое. Но каково было удивление знакомых, что я об этой Огневич впервые слышу. И о шоу тоже. Мы живем в мире, где можно жить на одной площадке и быть на разных полюсах. Люди, которые знают все о суженом Злате – вряд ли знают фамилию хотя бы одного министра в Украине", – отметил Бобыренко.

Эксперт добавляет, политическая безответственность украинцев – уже 30 лет водит нас по пустыне бедности и безнадеги.

Рейтинг Зеленского наконец рано или поздно обвалится.

Но пипл уже оглядывается — не бегает ли где новый Голобородько?

Читайте на портале "Комментарии" — социологическая группа "Рейтинг" представила обновленный президентский рейтинг – Зеленский вновь впереди.





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