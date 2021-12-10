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Свежий президентский рейтинг: кто составит конкуренцию Зеленскому

Действующий главу государства Владимира Зеленского по-прежнему поддерживает большинство украинцев

сегодня, 14:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает занимать лидирующие позиции в президентском рейтинге. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства проголосовало бы 23,5% избирателей. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы "Рейтинг".

Свежий президентский рейтинг: кто составит конкуренцию Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

На втором месте в президентском рейтинге по-прежнему пятый президент Украины Петр Порошенко. Лидера "Европейской Солидарности" хотят видеть во главе государства 13,4% наших соотечественников. Практически одинаковая поддержка у лидеров "Батькивщины" Юлии Тимошенко и "ОПЗЖ" Юрия Бойко. Тимошенко поддерживает 9,9%, а Бойко – 9,3%.

Все ближе к лидерам президентского рейтинга подбирается экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который неоднократно давал понять, что имеет президентские амбиции. Его готовы поддержать 7,5%. Стабильный 6,7% есть у лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко. Практически столько же, а именно 6,5% есть у лидера партии "Наши" Евгения Мураева. Замыкает компанию самых рейтинговых политиков Владимир Гройсман. У него 5,5%.

Читайте на портале "Комментарии" — "Рейтинг" обнародовал новый партийный рейтинг. "Золото" в рейтинге вновь досталось "Слуге народа". Далее идут "ЕС" и "ОПЗЖ". Из интересного – помимо "Батькивщины" и "Силы и чести" проходной барьер теперь также проходят партии Разумкова, Гройсмана и Мураева.

Ранее издание "Комментарии" сообщало – по результатам опроса КМИС Владимир Зеленский потерял поддержку, но все равно удержал свои лидирующие позиции.



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_6-8_dekabrya_2021.html
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