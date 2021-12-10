Новый рейтинг партий: помимо старых игроков в Раду проходят бывший премьер и спикер

Согласно последнему опросу компании "Рейтинг" к костяку партий, которые имеют больше всего шансов попасть в Верховную Раду, прибавились еще три политические силы – "Разумная политика" Разумкова, "Украинская стратегия Гройсмана", партия "Наши". Об этом сообщает портал "Комментарии".

Верховная Рада. Фото: slovoidilo.ua

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы "Слуга народа". Президентская партия одержала бы победу, набрав 18% голосов. На втором месте разместилась "Европейская Солидарность" с 13,7%. Третьей стала бы "ОПЗЖ" с 11,4%. Четвертой в рейтинге есть "Батькивщина". За нее готовы отдать свои голоса 11,4%. И вот дальше в рейтинг оказывается партия Разумкова "Разумная политика" с 7,5%, при том, что неизвестно, кто именно сегодня в команде Разумкова, да и нет еще окончательного названия партии экс-спикера.

Следующей после партии Разумкова идет партия "Украинская стратегия Гройсмана". За Гройсмана и его политическую силу готовы проголосовать 6,2%. Практически столько же украинцев готовы поддержать партию "Сила и часть".

Последней партией, которая по результатам соцпроса преодолевает проходной барьер в Раду оказалась партия Евгения Мураева "Наши". У нее 5,2%.

В аналитической записке к соцопросу говорится, что с ноября рейтинг президентской партии немного подрос, в то время, как рейтинг главных ее оппонентов с "ЕС" снизился. Также выросла поддержка у партии Тимошенко, Разумкова и Гройсмана. Единственная партия, которая не прибавила и не отбавила в поддержке – это "ОПЗЖ".

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