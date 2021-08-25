Президент Эстонии спрогнозировала, когда Украина сможет вступить в ЕС

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Хмільовська Інна
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине нужно "еще 20 лет работы", чтобы подготовиться ко вступлению в Евросоюз. И причина не только в Украине, по ее словам Евросоюзу нужно быть смелее в вопросе расширения. Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, скриншот с видео
По словам президента Эстонии, Украина, Молдова, Грузия — три страны, которые имеют амбиции для вступления в Евросоюз. Но одних амбиций мало, существуют критерии, которых необходимо придерживаться. Например, проблемы с судами стоит решить в первую очередь.
Президент отметила, что ни Украина, ни Грузия, ни Молдова не выполняет ряд условий, необходимых для вступления в ЕС. И над этим нужно работать еще лет 20. Требования для членства в Евросоюзе высокие, и не все их могут выполнить.
По ее словам, Украина, Молдова и Грузия, возможно, требуют промежуточного евроинтеграционного этапа, но их экономики уже и сейчас интегрируются с экономикой ЕС. Это сложная работа и никто, кроме нас, ее не сможет выполнить.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие ожидания от встречи Зеленского с президентами Грузии и Молдовы у отечественных экспертов. Подробнее — в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, чем Украине, Молдове и Грузии пришлось заплатить за курс на Евросоюз — Зеленский. По словам Зеленского, Украина вместе с двумя другими государствами пришлось пожертвовать частью своей территории, чтобы доказать серьезность своих намерений стать частью Евросоюза. Также Владимир Зеленский подчеркнул, что верит: подобная ситуация является временной, однако как быстро она закончится, зависит не только от самих стран, но и от помощи извне — то есть ЕС.
Также на портале вы можете узнать о том, кого из украинцев помиловали в Грузии перед визитом украинского президента и почему.
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