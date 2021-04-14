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Главная Новости Политика внешняя политика Представитель Украины в ООН рассказал, чем важен звонок Байдена Путину
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Представитель Украины в ООН рассказал, чем важен звонок Байдена Путину

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица рассказал, чем важен разговор Джо Байден и Владимира Путина для нашей страны

сегодня, 14:05
Автор:

Гриниченко Дима

Постоянный представитель Украины в Организации объединённых наций Сергей Кислица рассказал о том, чем важен телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 13 апреля. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Укринформ".

Представитель Украины в ООН рассказал, чем важен звонок Байдена Путину

Джо Байден

По его словам, для Украины важен контакт между Байденом и Путиным, так как в их разговоре была поднята тема обострения на Донбассе. Он отметил, что наша страна заинтересована в подобных контактах, так как это помогает вывести ситуацию из тупика. 

Представитель Украины в ООН заявил, что Джо Байден пока не готов встречаться с Владимиром Путиным в Вашингтоне или Москве, а поэтому их контакт сейчас может состояться только на нейтральной территории либо в рамках международного мероприятия. 

Он отметил, что если встреча Байдена и Путина состоится, то ее будут долго готовить для того, чтобы она была содержательна. Кислица сказал, что Вашингтон не заинтересован в импровизации. 

Справка: Джо Байден и Владимир Путин провели второй телефонный разговор с момента инаугурации президента США. Они обсудили вопрос эскалации конфликта на Донбассе, а также стягивание Россией войск к восточным границам Украины и в оккупированный Крым. 

Байден заявил о поддержке территориальной целостности Украины и суверенитета нашей страны, а также осудил российскую вооружённую агрессию на Донбассе. Также американский президент предложил главе Кремля провести встречу на территории нейтральной страны, чтобы обсудить проблемы отношений России и США. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда встретятся Зеленский и Макрон.

Читайте также о дате встречи Байдена и Путина. 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227263-ukraina-zacikavlena-abi-ssa-kontaktuvali-z-rosieu-kislica.html
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