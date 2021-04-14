Представитель Украины в ООН рассказал, чем важен звонок Байдена Путину

Постоянный представитель Украины в Организации объединённых наций Сергей Кислица рассказал о том, чем важен телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 13 апреля. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Укринформ".

Джо Байден

По его словам, для Украины важен контакт между Байденом и Путиным, так как в их разговоре была поднята тема обострения на Донбассе. Он отметил, что наша страна заинтересована в подобных контактах, так как это помогает вывести ситуацию из тупика.

Представитель Украины в ООН заявил, что Джо Байден пока не готов встречаться с Владимиром Путиным в Вашингтоне или Москве, а поэтому их контакт сейчас может состояться только на нейтральной территории либо в рамках международного мероприятия.

Он отметил, что если встреча Байдена и Путина состоится, то ее будут долго готовить для того, чтобы она была содержательна. Кислица сказал, что Вашингтон не заинтересован в импровизации.

Справка: Джо Байден и Владимир Путин провели второй телефонный разговор с момента инаугурации президента США. Они обсудили вопрос эскалации конфликта на Донбассе, а также стягивание Россией войск к восточным границам Украины и в оккупированный Крым.

Байден заявил о поддержке территориальной целостности Украины и суверенитета нашей страны, а также осудил российскую вооружённую агрессию на Донбассе. Также американский президент предложил главе Кремля провести встречу на территории нейтральной страны, чтобы обсудить проблемы отношений России и США.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда встретятся Зеленский и Макрон.

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